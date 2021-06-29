Диетолог: окрошка из-за большого количества ингредиентов имеет ряд противопоказаний 

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Заместитель директора по лечебной работе столичной клиники, диетолог Дарья Русакова рассказала, что окрошка из-за большого количества ингредиентов имеет ряд противопоказаний, передают "Известия".

Так, по ее словам, блюдо оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему, именно поэтому окрошку могут плохо переносить люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, если в окрошке присутствуют маринованные овощи и большое количество колбасных изделий, то данное блюдо может вызвать повышение артериального давления, уточнила Русакова.

Людям с лишним весом следует быть аккуратнее с употреблением окрошки, а гражданам с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом следует заменить в блюде квас на кефир или минеральную воду.

«Сам по себе квас может быть разный. Зависит от способа его приготовления, наличия консервантов и добавленного сахара. Поэтому людям с сахарным диабетом или лишним весом лучше заменить квас на кефир или минералку. Окрошка на квасе — это блюдо и слабоалкогольное, и сильногазированное, потому его употребление может повлечь за собой скачки уровня глюкозы и инсулина в крови», — рассказала Русакова «Ридусу» во вторник, 29 июня.

Окрошку следует с осторожностью давать детям. Так, по ее словам, блюдо может вызывать вздутие живота из-за содержания дрожжей в квасе. При этом если ингредиенты некачественно мылись, готовились и хранились, то существует высокий риск заражения кишечными инфекциями, уточнила диетолог.

Вместе с тем Русакова отметила, что окрошку можно есть каждый день, но при одном условии: в остальные приемы пищи следует делать акцент на белки и клетчатку в рационе.

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