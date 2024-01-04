Детский телефон доверия: в длинные новогодние праздники могут возникнуть разные ситуации, в том числе и неприятности в семье   

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В длинные новогодние праздники могут возникнуть разные ситуации, в том числе и неприятности в семье. Поэтому мы напоминаем о детском телефоне доверия.



Основные принципы работы Детского телефона доверия



Бесплатность – звонок любой продолжительности​ на​ Детский телефон доверия 8-800-2000-122 абсолютно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона.



Анонимность — общение с консультантом (психологом) Детского телефона доверия​ полностью анонимно: отсутствует определитель номера, можно представиться вымышленным именем. Консультанты Детского телефона доверия​ также работают под псевдонимами.



Доступность —​ действует на всей территории России, позвонить можно из любой точки страны с любого телефона.



Конфиденциальность — содержание разговора останется тайной. Никакая информация об обратившемся за помощью на Детский телефон доверия, а также о тематике его обращения​ не раскрывается.



Профессионализм — на Детском телефоне доверия работают только квалифицированные специалисты – прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.



На Детский телефон доверия в год поступает около 1 млн обращений за получением экстренной психологической помощи, сообщает пресс-служба Минсоцдемографии Самарской области.