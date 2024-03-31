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Дети из Белгородской области в Самаре побывали на домашнем матче «Крыльев Советов»
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Дети из Белгородской области в Самаре побывали на домашнем матче «Крыльев Советов»

31 марта 2024 14:36
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Ребята вместе с главой региона поддержали волжскую команду на трибунах «Солидарность Самара Арены», а после игры рассказали, что получили много положительных эмоций.

По приглашению губернатора Дмитрия Азарова на  футбольном матче «Крыльев Советов» с «Зенитом», который состоялся в Самаре в субботу, побывали дети, эвакуированные из Белгородской области. Ребята вместе с главой региона поддержали волжскую команду на трибунах «Солидарность Самара Арены», а после игры рассказали, что получили много положительных эмоций.

Перед началом матча губернатор пообщался с детьми и вручил им подарки от клуба «Крылья Советов». Ребята рассказали, что очень впечатлены современным стадионом и атмосферой игры. Также они поделились с главой региона впечатлениями, как они живут в детском центре, где их разместили после приезда из Белгородской области. Здесь для них созданы все необходимые условия для отдыха, учебы, творчества. Для детей подготовлена досуговая программа: концерты, выставки, экскурсии, выезды на культурные и спортивные мероприятия и многое другое.

Сопровождающие детей педагоги отметили, что досуг для ребят подбирают по интересам – каждый может выбрать то, что ему нравится.

«С этими ребятами мы приехали на футбол, у другой группы сегодня своя программа. Для многих мальчишек поездка на матч «Крыльев Советов» — первая такая. Многие из них никогда еще не были на таком масштабном стадионе. Глаза детей горят, им, безусловно, здесь нравится. Дети счастливы», — рассказал один из педагогов.

Юный белгородец Григорий поделился своими эмоциями:

«Я очень рад, что попал на этот матч, матч премьер-лиги на таком классном стадионе! Раньше смотрел игры чемпионата только по телевизору, а теперь — вживую, на трибунах. Моя мечта сбылась! Это восторг!»

Мальчик рассказал, что ему все нравится в лагере, где он сейчас живет, у него появились новые друзья, а самое главное – он чувствует себя в безопасности, есть возможность гулять и играть на свежем воздухе каждый день. В родном городе такой возможности у него не было.

«Я очень рад, что приехал сюда, живу сейчас в таком хорошем лагере. Очень нравится, как нас кормят, комнаты, хорошие воспитатели, отношение очень доброе. Мне все нравится», — отметил Григорий.

Мама Григория — педагог из Белгорода Оксана Овчаренко – поблагодарила губернатора Дмитрия Азарова за приглашение ребят на футбольный матч.  

«Спасибо вам огромное, Дмитрий Игоревич! У меня чувство благодарности к вам и гордость за то, что мой ребенок смог приехать на эту игру, побывать на таком стадионе. И за то, что его мечта, сбылась», — сказала главе региона педагог.

Всего в Самарскую область прибыло около 500 детей из Белгородской области. Наш регион одним из первых предложил свою помощь, когда белгородские власти приняли решение эвакуировать детей. Оксана Овчаренко поблагодарила губернатора Самарской области и весь регион за поддержку и теплый прием на самарской земле.

«Здесь дети отдыхают, восстанавливают свою нервную систему. У них есть возможность гулять в спокойной обстановке. Это очень ценно, — отметила педагог. — Нас встретили с душой, с добрым и теплым отношением. Такое гостеприимство дорогого стоит. Благодарю всю Самарскую область, всех самарцев. Большое спасибо губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову».

 

Фото:   ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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