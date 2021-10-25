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Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
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Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 

25 октября 2021 17:16
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Самарским школьникам предлагают провести осенние каникулы не только весело, но и полезно.

Самарским школьникам предлагают провести осенние каникулы не только весело, но и полезно. С 25 октября на портале городского проекта «Самарское детство» в социальной сети «ВКонтакте» работает городская онлайн-смена «Самарские каникулы». 

Ребята смогут посмотреть художественные и познавательные фильмы, заняться творчеством - например, нарисовать скетч, сделать симпатичную аппликацию, побывать на мастер-классе по изобразительному искусству, не выходя из дома. Все мероприятия и активности проекта учитывают возрастные особенности детей и подростков. 

Во всех районах Самары работают профильные онлайн-смены с применением дистанционных образовательных технологий. Городская онлайн-смена «Самарские каникулы» будет работать с 25 октября до 07 ноября.

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Мероприятия

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