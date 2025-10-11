Депутат Госдумы рассказал, кому повысят пенсию в ноябре 2025 года

В ноябре текущего года Социальный фонд РФ проведет перерасчет пенсий: повышение коснется граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации, работников угольной промышленности, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.
Он уточнил, что пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста.
"Размер страховой пенсии в 2025 году составляет 8 907,70 рубля, а после удвоения – 17 815,40 рубля", – пояснил депутат.
По его словам, для летных экипажей и работников угольной промышленности перерасчет проходит ежеквартально. Доплата здесь зависит от вредности и продолжительности спецстажа.
"В ноябре 2025 года выплаты в этой категории вырастут на 2-5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076", – сказал депутат.