Депутат Госдумы рассказал, кому повысят пенсию в ноябре 2025 года

161

В ноябре текущего года Социальный фонд РФ проведет перерасчет пенсий: повышение коснется граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации, работников угольной промышленности, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

Он уточнил, что пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста.

"Размер страховой пенсии в 2025 году составляет 8 907,70 рубля, а после удвоения – 17 815,40 рубля", – пояснил депутат.

По его словам, для летных экипажей и работников угольной промышленности перерасчет проходит ежеквартально. Доплата здесь зависит от вредности и продолжительности спецстажа.