Депутат Госдумы Немкин считает, что дополнительная защита на Wildberries это верный шаг

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Маркетплейс Wildberries вводит функцию подтверждения заказа товаров, путем ввода кода или распознавания лица, объясняя это защитой от случайных заказов членами семьи или посторонними. Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 14 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» заверил, что дополнительная защита пользователей — это всегда верный шаг.

Депутат напомнил, что маркетплейс запустил новое решение в связи с неприятным эпизодом в их деятельности: ребенок сделал заказ в приложении мамы на 250 тысяч рублей. Немкин уверен, что такие случаи происходят регулярно.

«Поэтому решение маркетплейса я считаю должно стать подспорьем в таких проблемах. Подключить дополнительную аутентификацию можно будет по желанию, на мой взгляд, функция полезная, помимо нежелательных заказов, она является дополнительным инструментом в борьбе с мошенниками», — сказал политик.

Сейчас, когда новые преступные схемы появляются практически ежедневно, дополнительная защита пользователей — это всегда верный шаг, заключил Антон Немкин.

Фото: freepik.com