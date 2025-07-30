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День железнодорожника для детей проведут в Самаре

30 июля 2025 11:35
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День железнодорожника для детей проведут в Самаре

 3 августа 2025 года всех маленьких пассажиров приглашают на праздник, посвященный Дню железнодорожника, который пройдет в Самаре на площади имени Куйбышева! Это будет день полный увлекательных активностей и полезных знаний. 

Что ждет юных гостей?

 Детские мастер-классы: 7 увлекательных занятий по прикладному творчеству, где дети смогут проявить свои таланты и создать уникальные поделки.

  Большой экран с видеоиграми и интерактивная железная дорога, где каждый сможет насладиться игровым процессом.
  
 Игры и развлечения на любой вкус, к примеру, «Морской бой» и конкурс по решению головоломок «Пятнашки», которые помогут развить логическое мышление и увлечет детей на долгое время!

  Образовательные активности, к примеру, игра «Кибербезопасный город» и  интерактивные игры-сортировщики.

  Викторины и пазлы, в том числе квизы по правилам ответственного поведения на природе и сбор макро-пазлов, которые призваны объединить  детей и научить их работать в нашей железнодорожной команде.

 И, конечно, всеми любимые гигантские игры и пенная вечеринка.

Не упустите возможность провести этот замечательный день в компании семьи и друзей! 

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Теги: Мероприятия

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