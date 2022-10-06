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Делегация Самарской области приняла участие в XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ

6 октября 2022 13:10
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Делегация Самарской области приняла участие в XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ

4 октября 2022 года в Пензе начал работу XIX Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, посвященный защите прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, представители Государственной Думы и Федерального Собрания РФ, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций, заместители глав регионов по социальным вопросам, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, а также эксперты и специалисты в области защиты прав детей-инвалидов.

Олег Машковцев, обращаясь к участникам Съезда, отметил, что защита прав детей, содействие их всестороннему развитию и успешной интеграции в общество, поддержка института семьи – приоритетная задача государственных органов власти всех уровней:
 «В Приволжском федеральном округе имеются практики работы с детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, и успешно реализуемый некоммерческими организациями в Пензенской области в течение 7 лет опыт работы в этой сфере будет интересен и полезен участникам съезда. Масштабирование именно таких проектов позволит создать в стране систему своевременной помощи особенным детям, а тысячам семей, их воспитывающим, увереннее смотреть в будущее».

В программе съезда – пленарное заседание, тематические дискуссии, диалоги с экспертами. Уполномоченные по правам ребенка обсудили темы протокола сообщения диагноза, ранней помощи, паллиативной помощи, организации сопровождаемого проживания, работу центров дневного пребывания инвалидов, будущее домов-интернатов для детей-инвалидов, вопросы ментального здоровья в целом.

На базе учреждений и организаций Пензенской области, занимающихся реабилитацией и работой с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, представили региональный инновационный опыт в сфере социального обеспечения, медицины, образования. Особое внимание было уделено теме сопровождаемого проживания и трудоустройства, вопросам их подготовки к самостоятельной жизни и адаптации в социуме, обучении навыкам самообслуживания.

Участники посетили первый в стране кластер по развитию и социализации детей и молодых людей с инвалидностью – арт-поместье «Новые берега» в Богословке, активный пансион для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники», Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке, учебно-тренировочную квартиру «Добрый дом».

«По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова мы открываем подобный проект в Тольятти в конце октября. Обмен опытом и лучшими региональными практиками работы по защите прав детей важен и своевременен», – поделилась министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва.

В рамках дискуссионной площадки по общественному проекту «Ментальное здоровье» спикер Олег Машковцев подчеркнул актуальность интеграции детей с расстройством аутистического спектра, другими ментальными заболеваниями в общество, формирование условий для их развития. Врио Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова считает, что цель проекта заключается в создании системы межведомственного сопровождения детей и взрослых, имеющих различные ментальные нарушения, в том числе расстройства аутистического спектра, на протяжении всей жизни. Такой проект должен быть реализован и в Самарской области, план уже разработан и подготовлен соответствующий пакет документов для представления Губернатору Самарской области Д.И.Азарову.

Также Врио Уполномоченного по правам ребёнка был изучен опыт создания пространств для подростков в Пензенской области с посещением первого открытого в России подросткового центра «Двор», где прошла встреча с представителем Федерального подросткового центра Натальей Городиской. «Есть планы открыть такой и у нас, с большим желанием и необходимой федеральной поддержкой, которая предусмотрена условиями сотрудничества», – поделилась Марина Тарасова.

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