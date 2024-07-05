Делегация Самарской области принимает участие в новом Молодежном форуме ПФО «Метеор»

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4 июля 2024 года в Сосновском районе Нижегородской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума Приволжского федерального округа «Метеор». От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам форума обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

«В столице Приволжья сегодня собрались 1200 самых креативных ребят округа и страны. Вы прошли серьезный конкурс – 10 человек на место! Впереди у вас четыре насыщенных и интересных дня на форуме. Пусть эта «маленькая жизнь» будет прожита вами по-настоящему ярко и полезно, а полученный опыт станет опорой для вашего личностного и профессионального роста!» – сказал Олег Машковцев.

Он также отметил, что окружной форум станет одним из самых важных событий этого лета в Приволжье. Участники – жители ПФО и всех регионов страны от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые специалисты учреждений культуры, допобразования, молодежной политики). Форум «Метеор» – уникальная возможность погрузиться в направления креативных индустрий, раскрыть свой потенциал и обогатиться знаниями от лучших экспертов.

Делегация Самарской области насчитывает 75 человек. «Участники прошли тщательный отбор - наш регион представляют действительно лучшие из лучших. Помимо посещения образовательной программы участники принимают участие в окружных конкурсных активностях, конкурсе Росмолодежь.Гранты, акселераторе проектов», - сказала Анастасия Филатова, руководитель делегации Самарской области на форуме «Метеор», главный консультант департамента молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области.

На Форуме пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить грантовую поддержку, а также образовательная программа по 7 трекам: «Движение навстречу» (волонтерство), «Прямой эфир» (медиа), «Сила мысли» (наука и технологии), «Инвестируй в будущее» (предпринимательство), «Полёт творчества» (креативный кластер), «Регион для молодых» (молодежная политика) и «Движение первых» (члены организации).

Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным направлениям, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере.

Фото: freepik.com