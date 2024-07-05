Делегация Самарской области принимает участие в новом Молодежном форуме ПФО «Метеор»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +21, +23°С, днем +34, +36°С.
6 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +37°С
В том числе выявляют водителей ТС передвигающихся на территории с иностранными регистрационными знаками.
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Сегодня глава региона ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови.
Вячеслав Федорищев вступил в регистр доноров костного мозга
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
Участникам предстоит выявить сильнейших по результатам плавания, фехтования, бега и лазерной стрельбы.
В Самаре проходит финал соревнований летней спартакиады учащихся России по современному пятиборью
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».
Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей
Управление занимает передовые позиции в вопросах выявления, предупреждения и пресечения шпионской, террористической и иной преступной деятельности.
На страже Отечества: 19 июля исполняется 105 лет со дня образования УФСБ России по ЦВО
Юные исполнители на фестивале выступят с известными бардовскими песнями.
В выходные в Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.12
0.17
EUR 94.98
0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Делегация Самарской области принимает участие в новом Молодежном форуме ПФО «Метеор»

5 июля 2024 18:24
194
На Форуме пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить грантовую поддержку, а также образовательная программа по 7 трекам.

4 июля 2024 года в Сосновском районе Нижегородской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума Приволжского федерального округа «Метеор». От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам форума обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

«В столице Приволжья сегодня собрались 1200 самых креативных ребят округа и страны. Вы прошли серьезный конкурс – 10 человек на место! Впереди у вас четыре насыщенных и интересных дня на форуме. Пусть эта «маленькая жизнь» будет прожита вами по-настоящему ярко и полезно, а полученный опыт станет опорой для вашего личностного и профессионального роста!» – сказал Олег Машковцев.

Он также отметил, что окружной форум станет одним из самых важных событий этого лета в Приволжье. Участники – жители ПФО и всех регионов страны от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые специалисты учреждений культуры, допобразования, молодежной политики). Форум «Метеор» – уникальная возможность погрузиться в направления креативных индустрий, раскрыть свой потенциал и обогатиться знаниями от лучших экспертов.

Делегация Самарской области насчитывает 75 человек. «Участники прошли тщательный отбор - наш регион представляют действительно лучшие из лучших. Помимо посещения образовательной программы участники принимают участие в окружных конкурсных активностях, конкурсе Росмолодежь.Гранты, акселераторе проектов», - сказала Анастасия Филатова, руководитель делегации Самарской области на форуме «Метеор», главный консультант департамента молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области.

На Форуме пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить грантовую поддержку, а также образовательная программа по 7 трекам: «Движение навстречу» (волонтерство), «Прямой эфир» (медиа), «Сила мысли» (наука и технологии), «Инвестируй в будущее» (предпринимательство), «Полёт творчества» (креативный кластер), «Регион для молодых» (молодежная политика) и «Движение первых» (члены организации).

Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным направлениям, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +21, +23°С, днем +34, +36°С.
05 июля 2024, 22:01
6 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +37°С
В Самаре ночью +21, +23°С, днем +34, +36°С. Экология
132
В том числе выявляют водителей ТС передвигающихся на территории с иностранными регистрационными знаками.
05 июля 2024, 21:48
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
В том числе выявляют водителей ТС передвигающихся на территории с иностранными регистрационными знаками. Общество
102
Сегодня глава региона ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови.
05 июля 2024, 21:43
Вячеслав Федорищев вступил в регистр доноров костного мозга
Сегодня глава региона ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови. Здравоохранение
103
В центре внимания
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
158
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».
5 июля 2024  21:00
Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей
117
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
5 июля 2024  11:57
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
232
В ходе открытого диалога представители бизнес-сообщества смогли презентовать свои идеи, задать вопросы и получить на них ответы. 
4 июля 2024  21:40
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими предпринимателями
494
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
4 июля 2024  19:36
На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
464
Весь список