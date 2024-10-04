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«Дебюсси. Чайковский. Музыка для баронессы»: в СОУНБ пройдет первая встреча музыкального лектория «Музариум»

4 октября 2024 12:52
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Автор и ведущая – музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова.

13 октября в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает ценителей классической музыки на музыкально-просветительскую программу «Дебюсси. Чайковский. Музыка для баронессы», которая состоится в рамках музыкального лектория «Музариум».

Полюбившийся нашим читателям и слушателям лекторий возвращается после летних каникул. Блистательная Ирина Цыганова и её друзья музыканты подготовили программу, посвященную баронессе Надежде фон Мекк.

Ее имя ассоциируется, как правило, только с Чайковским. Но личность баронессы заслуживает большего внимания. Надежда Филаретовна не жалела ни сил, ни средств на развитие музыкального искусства и поддержание его служителей. Среди ее подопечных был и молодой француз Клод Дебюсси, который приезжал в Россию по приглашению баронессы.

Молодой композитор жил в доме фон Мекк, писал по ее заказу фортепианные  произведения для совместного музицирования в четыре руки. Гостям библиотеки предоставится уникальная возможность услышать эти сочинения, так редко исполняемые на публике. Также, прозвучат произведения других французских композиторов и, конечно, Петра Ильича Чайковского.

Автор и ведущая – музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова.

Исполнители:

- лауреат международных конкурсов Ольга Ерофеева (фортепиано);

- лауреат международных конкурсов Валентина Загадкина (фортепиано);

- лауреат международных конкурсов Серёжа Загадкин (скрипка);

- приглашенная солистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов, лауреат премии  «Самарская театральная Муза» Юлия Маркова (меццо-сопрано)

Вход по пригласительному 250 рублей.

Бронирование осуществляется по ссылке https://libsmr.ru/paidevent/num/4 либо по телефону: 8 (846) 335-68-73.

Оплата производится посредством безналичного расчета по указанной выше ссылке. Кроме того, возможен наличный расчёт в рабочее время библиотеки (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30) или в день мероприятия.

За 1 час до начала мероприятия забронированные, но не выкупленные пригласительные поступают в свободную продажу.

Количество мест ограниченно!

Возрастное ограничение 6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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