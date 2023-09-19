Я нашел ошибку
Главные новости:
Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.
Игорь Осинькин: Ребята сыграли хорошую, качественную игру
Спортсмен сбросил 11,1 килограмма за 2,5 часа во время забега на дистанции 21 км, который прошел в Махачкале 17 сентября.
Дагестанец сбросил больше 11 килограммов за 2,5 часа и побил мировой рекорд
Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.
Депутатов с 2024 года пересадят на автомобили, произведенные в России
Артист театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. Об
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Россияне теперь смогут в ряде случаев предъявлять вместо бумажного паспорта цифровое удостоверение с портала госуслуг.
Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Сочи".
"Крылья Советов" в Калининграде обыграли "Балтику" - 2:1
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
20 сентября в Самарской области без осадков, ночью до -3°С, днем до +22°С
В экологическом мероприятии приняли участие самарские энергетики со своими семьями – всего около 40 человек.
Энергетики «Т Плюс» провели экологическую акцию в парке «Самарская Лука»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.22
-0.43
EUR 102.92
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дагестанец сбросил больше 11 килограммов за 2,5 часа и побил мировой рекорд

19 сентября 2023 22:47
129
Спортсмен сбросил 11,1 килограмма за 2,5 часа во время забега на дистанции 21 км, который прошел в Махачкале 17 сентября.

Житель дагестанского села Муги 69-летний Багама Айгубов побил мировой рекорд по потере веса, сообщает РИА Новости.

Спортсмен сбросил 11,1 килограмма за 2,5 часа во время забега на дистанции 21 км, который прошел в Махачкале 17 сентября. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Айгубову — 9,3 килограмма за пять часов.

"За эти три с половиной года многие пытались преодолеть мой рекорд, и американцы, и наши. Американцам это не под силу. Двадцать пять человек пробовали, представители элитных войск, больше половины в больницу попали" — рассказал спортсмен РГВК "Дагестан".

Айгубов является победителем и призером чемпионатов России, Европы и мира в соревнованиях по дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
584
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
19 сентября 2023  12:27
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
267
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
19 сентября 2023  11:30
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
269
в Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
19 сентября 2023  10:58
В Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
281
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
495
Весь список