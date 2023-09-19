Дагестанец сбросил больше 11 килограммов за 2,5 часа и побил мировой рекорд

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Житель дагестанского села Муги 69-летний Багама Айгубов побил мировой рекорд по потере веса, сообщает РИА Новости.

Спортсмен сбросил 11,1 килограмма за 2,5 часа во время забега на дистанции 21 км, который прошел в Махачкале 17 сентября. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Айгубову — 9,3 килограмма за пять часов.

"За эти три с половиной года многие пытались преодолеть мой рекорд, и американцы, и наши. Американцам это не под силу. Двадцать пять человек пробовали, представители элитных войск, больше половины в больницу попали" — рассказал спортсмен РГВК "Дагестан".

Айгубов является победителем и призером чемпионатов России, Европы и мира в соревнованиях по дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе.

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