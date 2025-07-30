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Что ждет водителей с 1 августа

30 июля 2025 19:52
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Цены на автомобили будут расти за счет сокращения скидок. Колебания составят примерно 2%, считают эксперты.

 "Газета.Ru" пишет о том, что ждет водителей с 1 августа:

- Цены на автомобили будут расти за счет сокращения скидок. Колебания составят примерно 2%, считают эксперты.

- Понижение ключевой ставки Центробанком в июле до 18% сделает автокредиты доступнее.

- Отменяется льготный ввоз машин, произведенных в России, но находившихся на учете в странах ЕАЭС более 12 месяцев. Теперь придется платить коммерческий утильсбор.

- То же самое постановление унифицирует ставки по утильсбору для некоторых категорий грузового транспорта — например, для самосвалов и фургонов массой от 12 т до 20 т. Прежде для них действовали разные коэффициенты.

- На автотрассах улучшится связь.

- Мигрантам запретят работать в такси Санкт-Петербурга. Ограничения будут действовать до конца 2025 года.

- Бензин подорожает: стоимость литра АИ-95 вырастет до 60,2 руб. А АИ-92 — до 55,1 руб. Рост цен обусловлен влиянием внешних факторов, в том числе ситуации на мировом рынке нефтепродуктов.

 

Фото:  freepik.com
 

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