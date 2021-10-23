Что водители Яндекс Go знают про пассажира. Зачем нужен рейтинг

217

Яндекс Go — вполне себе соцсеть. Мы видим рейтинг водителя, его имя, фотографию. Последнее есть и у пассажира. В марте 2020 года сервис начал показывать среднюю оценку пользователя как ему, так и таксистам, пишет iphones.ru.

У пользователя может появиться страх, что курьеры и водители знают о нас все. Им известно, в каком доме и в некоторых случаях квартире мы живем. Не дает ли это возможность шпионить за нами?

Кроме того, в Яндекс Go есть рейтинг пассажира, и он для нас важен. Вы как минимум расстроитесь, если после поездки увидите его снижение, а водитель с оценкой ниже 4,8 вас явно напряжет.

Что водитель Яндекс Go знает о вас?

Ему доступны пять типов данных о пассажире:

- Адрес, куда надо приехать

- Адрес, куда надо доставить клиента

- Номер квартиры (для курьера)

- Рейтинг пассажира

- Комментарий к поездке

Все пять типов данных необходимы для выполнения заказа. Первый нужен, чтобы подъехать к нужной точке, второй чтобы оценить время выполнения заказа, третий чтобы забрать заказ от двери до двери, четвертый отображает его среднюю оценку, а пятый позволяет пассажиру указать пожелания.

При этом, на момент получения заказа он не знает, сколько будет стоить поездка, для него это лотерея. Стоимость видна только после выполнения заказа. Какой процент от этой суммы составляют чаевые, таксист не видит.

Имя пользователя и его фотография шоферу тоже недоступны. В отличие от пассажиров, среди которых имена таксистов и курьеров генерируют мемы.

Номер телефона аналогичным образом недоступен. Водитель может связаться с клиентом во время выполнения заказа, но только через переадресацию.

На что влияет рейтинг пассажира?

Ни на что.

Есть версия, что система сопоставляет рейтинги пассажира и водителя, а затем предлагает водителю с определенным показателем соответствующих клиентов — если у него он высокий, у клиентов будет тоже или наоборот. Это не так.

Представитель Яндекс Go в 2020 году говорил в Фейсбуке, что рейтинг пассажира — «пока только эксперимент, который никак не влияет на использование вами сервиса». С того момента ситуация не изменилась.

В будущем его планируется использовать от защиты водителей от недобросовестных пассажиров. Но пока он просто отображает среднюю оценку клиента и не более.

Водитель может повлиять на подбор клиентов?

Нет.

Если водителю не нравится рейтинг пользователя, он может отменить заказ. Это все, что он может сделать.

Причем, его за это не оштрафуют. За отказ принять заказ с водителя спишут до пяти баллов активности, рейтинг у него не понизится, деньги не снимаются. Поэтому он ничем не будет рисковать, если откажется от потенциально проблемного рейтинга.

Впрочем, этот показатель тоже может быть важен для водителя. Активность показывает, как он выполняет заказы. Если она высокая, то для него открывается доступ к заказам и бонусам.

Когда показатель находится в зоне от 51 до 100 баллов (зеленой), заказы будут поступать в максимальном объеме. За отказ принять клиента с водителя списывается четыре балла. Если же он опускается до 20 баллов и ниже (в красную зону), аккаунт временно блокируется (на срок от одного часа), и шофер не может принимать и выполнять заказы. Рейтинг ниже 20 баллов — единственное, чем он рискует.

Таксист видит только те данные, которые необходимы для совершения поездки. Их недостаточно, чтобы выследить вас.

Рейтинг же не влияет на подбор таксистов. Пока он просто формирует первое впечатление о вас как о клиенте и не более. И то, водители понимают, что пассажиров, как и их могут оценивать необъективно.