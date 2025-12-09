число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%



На Всероссийском кадровом форуме в рамках сессии «Зумеры на производстве: о рабочих профессиях просто» директор по развитию Авито Работы Роман Губанов представил данные о том, как меняется отношение молодежи к рабочим специальностям и какие ожидания формируют молодые специалисты на современном рынке труда. Данные платформы показали, что молодые специалисты активно выходят на рынок — осенью 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 55% за год, причем больше всего количество таких резюме увеличилось на позиции рабочих и линейных специалистов (+77%).

Ключевые данные:

Наибольший прирост резюме молодых соискателей пришелся на сферу производства и сельского хозяйства (+120%), а также на позиции инженеров и научных сотрудников (+115%) и работников промышленности (+78%). При этом значительная динамика зафиксирована среди отдельных рабочих и инженерных специальностей: быстрее всего рос интерес к профессиям операторов станков (+180%), шлифовщиков (+170%), монтажников (+167%) и инженеров (+161%).

Компании активно привлекают молодых специалистов: число вакансий с отметкой доступности для студентов выросло на 48% за год. В категории рабочих и линейных профессий число таких предложений о работе выросло на 30%, а среди работников промышленности — на 74%.

Средние зарплатные предложения для студентов в категории рабочих и линейных профессий составляют 70 356 руб/мес. Наиболее высокие предлагаемые зарплаты для соискателей-студентов в промышленности сосредоточены в транспортном машиностроении (84 106 руб/мес), металлургии (82 050 руб/мес) и в производстве промышленного оборудования и станков (76 871 руб/мес).