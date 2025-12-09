Я нашел ошибку
Главные новости:
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
В Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%

142

142
Число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%


На Всероссийском кадровом форуме в рамках сессии «Зумеры на производстве: о рабочих профессиях просто» директор по развитию Авито Работы Роман Губанов представил данные о том, как меняется отношение молодежи к рабочим специальностям и какие ожидания формируют молодые специалисты на современном рынке труда. Данные платформы показали, что молодые специалисты активно выходят на рынок — осенью 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 55% за год, причем больше всего количество таких резюме увеличилось на позиции рабочих и линейных специалистов (+77%).
Ключевые данные:
Наибольший прирост резюме молодых соискателей пришелся на сферу производства и сельского хозяйства (+120%), а также на позиции инженеров и научных сотрудников (+115%) и работников промышленности (+78%). При этом значительная динамика зафиксирована среди отдельных рабочих и инженерных специальностей: быстрее всего рос интерес к профессиям операторов станков (+180%), шлифовщиков (+170%), монтажников (+167%) и инженеров (+161%).
Компании активно привлекают молодых специалистов: число вакансий с отметкой доступности для студентов выросло на 48% за год. В категории рабочих и линейных профессий число таких предложений о работе выросло на 30%, а среди работников промышленности — на 74%.
Средние зарплатные предложения для студентов в категории рабочих и линейных профессий составляют 70 356 руб/мес. Наиболее высокие предлагаемые зарплаты для соискателей-студентов в промышленности сосредоточены в транспортном машиностроении (84 106 руб/мес), металлургии (82 050 руб/мес) и в производстве промышленного оборудования и станков (76 871 руб/мес).

Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
127
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
434
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
401
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
377
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
823
Весь список