Чемпионатное движение по профмастерству «Абилимпикс» поможет вернуться к мирной жизни ветеранам СВО

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Самарская область готовится к региональным этапам чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс» 2024 года. В конкурсах регион активно участвует при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

Цель движения «Абилимпикс» - помочь людям с ограниченными возможностями здоровья с профессиональной ориентацией. Ежегодно число участников конкурса и количество компетенций соревнований увеличивается.

Самыми популярными компетенциями в 2023 году стали: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Ландшафтный дизайн», «Поварское дело». Самый лучший показатель трудоустройства среди станочников – 95 %.

По итогам финала чемпионата из 13 конкурсантов от Самарской области семеро стали призерами, завоевав 1 золотую, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

В декабре прошлого года в Международный день инвалидов с победителями встретился глава региона. «Своими успехами и достижениями вы вдохновляете тысячи людей. Я вас искренне благодарю и рад, что в нашей Самарской области выдающихся людей становится все больше и больше – молодых, целеустремленных, с добрым сердцем», – отметил Дмитрий Азаров.

Особую ценность движение приобретает сегодня, в условиях специальной военной операции.

«Сегодня к нам возвращаются ветераны СВО. Это сильные духом люди, но им нужно вовремя оказать содействие, поддержку. Ветераны спецоперации - это особая категория людей, которым нужно включать отдельные «лифты» для социализации. И мы активно занимаемся этой работой. В том числе, через спорт. Так, наши ветераны боевых действий принимают участие в соревнованиях по следж-хоккею, метанию ножа, футболу, пауэрлифтингу. Эти люди с честью и мужеством защищали нашу Родину и жертвовали своим здоровьем. Сегодня мы должны сделать все, чтобы помочь им найти силы жить, не замыкаться в себе, а двигаться дальше, достигать новых успехов», - подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Пример сегодняшних участников чемпионата поможет вдохновить ветеранов спецоперации, придать им уверенности. Посещение соревнований позволит вчерашним бойцам пройти переобучение и повысить квалификацию, а в будущем, возможно, стать участником движения. Информацию о возможностях посещения конкурсных площадок можно найти на страницах регионального движения «Абилимпикс» в сети Интернет - https://vk.com/abilympics63 .

За 10 лет существования движение «Абилимпикс» доказало свою эффективность. В Самарской области 87% участников конкурса трудоустроены.

Год назад в России развернулось новое движение, которое объединяет чемпионат «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Оно реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с учётом приоритетов технологического развития России, отечественных технологий и оборудования.

Победитель регионального этапа чемпионата по компетенции «Нейросети и большие данные», учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей, прошел в финал чемпионата высоких технологий и занял 4 место.

По итогам финала чемпионата «Профессионалы» Самарская область завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.

Благодаря наличию устойчивых связей колледжей и техникумов с ключевыми предприятиями рынка труда регион вошёл в общероссийский топ-лист по количеству работодателей-партнёров. В среднем каждую заявленную компетенцию у нас поддерживают не менее двух работодателей-партнёров. Во многом благодаря системе, которая была выстроена по поручению главы региона, - в каждой профессиональной образовательной организации были сформированы наблюдательные советы, в которые вошли представители крупнейших предприятий региона.

Сегодня победителям и призерам финала чемпионата «Профессионалы» вручили благодарственные письма Губернатора Самарской области.

В их числе студентка Новокуйбышевского нефтехимического техникума Полина Рыжова. Она заняла 1 место в финале чемпионата по компетенции «Лабораторный и химический анализ».

«Для меня было честью представлять Самарскую область на чемпионате «Профессионалы». Попасть в финал, а самое главное в лидеры, было очень непросто. Я благодарна за поддержку моей семье и моему наставнику. Вообще с такими педагогами, как в нашем регионе, победить под силу многим конкурсантам. И я хотела бы пожелать всем студентам и школьникам испытать тоже свои силы, я уверена, что они не пожалеют. На встрече в Кремле Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что ждет от нас, финалистов, трудоустройства на производство. Мне уже поступило предложение о работе в крупной фармацевтической компании, но я предпочту остаться здесь, в родном регионе и работать на Новокуйбышевском НПЗ», - рассказала девушка.

Также благодарственные письма вручили тем, кто подготовил и организовал достижение высоких результатов команды региона.

«Хочу от лица всех участников, всех конкурсантов поблагодарить правительство Самарской области за активное участие в чемпионатном проекте, за вклад в развитие учреждений среднего профессионального образования, совершенствование материально-технической базы, нашего кадрового состава, который растит таких чемпионов. Отдельное спасибо хочу сказать Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и вам, Александр Борисович, за то, что всегда находите время сказать несколько теплых слов нашим победителям, которые прославляют нашу Самарскую область. За премию Губернатора, это очень значимо для детей, они этим гордятся. Мы обещаем вам прикладывать все силы, чтобы и дальше растить чемпионов, готовить ценные профессиональные кадры, чтобы наш Самарский регион всегда звучал гордо», - отметила директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина.

Сейчас в Самарской области готовятся к новым этапам чемпионатов по профмастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс». В подготовку участников будет включена поддержка психологов, которые научат ребят справляться с эмоциями, сосредотачиваться на главном и показывать более высокие результаты.

«Важно не только на достойном уровне провести соревнования, но и сделать так, чтобы как можно большее количество людей смогло прикоснуться к чемпионатному движению, кому-то, быть может, тоже захочется принять участие в соревнованиях. Также будет проведена работа с предприятиями, чтобы они активнее включались в трудоустройство наших выпускников, в том числе участников чемпионатов по профмастерству», - отметил Александр Фетисов.

Кроме того, по поручению главы государства в регионах будет разработан механизм направления победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы» и финала чемпионата высоких технологий на стажировку в организации, сфера деятельности которых соответствует профилю компетенций названных чемпионатов.

Новое чемпионатное движение должно стать эффективным инструментом привлечения молодых кадров.