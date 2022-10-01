Чемпион Европы, Азии, Евразии по боксу Андрей Сироткин встретится с болельщиками перед матчем с "Краснодаром"

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Интерконтинентальный чемпион, чемпион Европы, Азии, Евразии по боксу, чемпион мира по кикбоксингу Андрей Сироткин встретится с болельщиками нашей команды перед матчем "Крылья Советов" – "Краснодар". Автограф- и фотосессия с Андреем начнется 19:00 в зоне гостеприимства сектора А403.

Специально для встречи с болельщиками Андрей привезет пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Андрей Сироткин нанесет первый удар в матче "Крылья Советов" – "Краснодар".

Андрей Сироткин – преданный болельщик "Крыльев Советов". На бои он выходит в экипировке с ромбом нашего клуба. В своем последнем поединке 20 сентября Андрей Сироткин победил Абулхаира Шегалиева, одержав свою 21 победу на профессиональном боксерском ринге, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"