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Чапаевец незаконно ловил рыбу сетью

5 марта 2024 11:21
141
Чапаевец незаконно ловил рыбу сетью

Судебные приставы г. Чапаевска конфисковали орудие правонарушения в сфере экологии. Рыболовную сеть иностранного производства передали в Росимущество.

Мужчина использовал сеть длинной пять метров на реке Чапаевка. Незаконную добычу водных биологических ресурсов пресекли органы государственного надзора. Суд признал жителя региона виновным в нарушении правил рыболовства и назначил штраф с конфискацией орудия лова.

В отделение судебных приставов г. Чапаевка поступил исполнительный лист о конфискации орудия рыбной ловли, используемого браконьером без специального разрешения на вылов рыбы. Сотрудники Службы конфисковали у жителя г. Чапаевка рыболовную сеть и передали ее в Росимущество для дальнейшего распоряжения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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