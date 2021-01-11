Бывший схимонах Сергий объявил голодовку в СИЗО в связи со своим уголовным преследованием

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Бывший схимонах Сергий (Романов) объявил сухую голодовку в столичном СИЗО-7 в знак протеста против своего уголовного преследования. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая посетила арестованного в изоляторе.

"Он еще 5 января написал заявление о том, что объявляет сухую голодовку. Он только смачивает губы водой, а так не ест и не пьет. Таким образом он протестует против своего уголовного преследования, считает его незаконным. Сергий утверждает, что будет голодать, пока не умрет, или же до тех пор, пока его не освободят из СИЗО хотя бы под домашний арест", - сказала правозащитница.

По ее словам, Романов не ест еще с 30 декабря, но тогда он отказывался от пищи из-за поста. "Сергий похудел на 7 кг, но выглядит неплохо", - сказала Меркачева.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству"). Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.

Фото: ria.ru