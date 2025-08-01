«Быть, а не казаться»: участник «Школы Героев» Андрей Растегаев вышел в полуфинал всероссийского конкурса наставников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята в игровой форме познакомились с новыми понятиями в сфере финансов и поняли, что финансовая грамотность играет большую роль в нашей жизни.
В Новокутулукской библиотеке провели познавательную игру по финансовой грамотности для ребят из летнего лагеря
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов.
️Около 130 жителей и гостей региона в Струковском саду приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи
Председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость выбора региона в качестве площадки для проведения заседания.
Наш регион станет центром обсуждения развития химической промышленности России в рамках заседания Комиссии Госсовета РФ
Здесь можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
Жителей Нефтегорского и Сергиевского районов приглашают узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте
По тактическому замыслу, пожар возник в трансформаторе АТ-1 вследствие короткого замыкания.
В Сызрани прошли пожарно-тактическое учение на электроподстанции
Чтобы помочь людям с тяжелыми заболеваниями.
Бойцы студенческих отрядов губернии стали донорами костного мозга
При регистрации участники предъявляют паспорт, полис ОМС, медицинский допуск, страховку, согласие на участие несовершеннолетних и согласие на обработку персональных данных.
«Оранжевый мяч»: в Самаре пройдут массовые соревнования по баскетболу 3х3 для всех желающих
75 волонтеров приняли участие в создании мурала.
В Самаре открыли мурал «Самарский модерн» у дома №171 по улице Чапаевской
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.32
-1.51
EUR 91.88
-3.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Быть, а не казаться»: участник «Школы Героев» Андрей Растегаев вышел в полуфинал всероссийского конкурса наставников

1 августа 2025 14:37
211
Андрей – не просто наставник, но и активный участник Ассоциации ветеранов СВО.

Участник второго потока «Школы Героев», ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев успешно преодолел отбор среди 70 000 заявок и вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Быть, а не казаться».

Масштабный проект, который поддерживает и развивает традиции наставничества во всех сферах жизни, реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина. В конкурсе участвуют школьники и студенты, педагогические работники, общественники и, что особенно важно, герои специальной военной операции. Объединяя поколения, конкурс помогает передавать опыт, ценности и навыки от тех, кто уже доказал своё лидерство и верность Родине.

С 4 по 6 августа 2025 года в Чебоксарах пройдет полуфинал, где соберутся лучшие наставники страны. Андрей Растегаев представит Самарскую область, поделившись своим опытом работы с ветеранами и молодежью, а также авторскими методиками воспитания и мотивации.

Андрей – не просто наставник, но и активный участник Ассоциации ветеранов СВО. Его жизнь посвящена службе, помощи людям и передаче знаний новому поколению. Участие в конкурсе – это не только личный успех, но и возможность продемонстрировать, что в Самарской области готовят настоящих профессионалов и патриотов.

«На фронте нас согревали детские письма – они придавали сил в самые трудные минуты. После возвращения я решил, что должен отдавать эту теплоту тем, кто нас поддерживал. Я окончил курс «Педагог дополнительного образования» в РЭУ им. Плеханова и теперь провожу уроки мужества в школах в рамках проекта «Разговор о важном», - рассказывает герой. - Каждое письмо, каждый треугольник с пожеланиями – для бойца это бесценно. Мы должны сохранить память о событиях СВО и передать ее следующим поколениям, чтобы подвиги не были забыты. Именно поэтому я подал заявку на конкурс «Быть, а не казаться».70 000 участников – это огромная сила! Ведь за каждым наставником – десятки ребят, а вместе мы воспитываем страну настоящих патриотов. С таким поколением у России – сильное будущее. Мы верим: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Также Андрей проходит обучение по программе «Школа героев», которая создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев». Школа помогает ветеранам СВО находить себя в мирной жизни, реализовывая социально важные инициативы. 

 

Фото предоставлено участником СВО Андреем Растегаевым

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов.
01 августа 2025, 17:25
️Около 130 жителей и гостей региона в Струковском саду приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов. Общество
5
Председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость выбора региона в качестве площадки для проведения заседания.
01 августа 2025, 17:18
Наш регион станет центром обсуждения развития химической промышленности России в рамках заседания Комиссии Госсовета РФ
Председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость выбора региона в качестве площадки для... Экономика
35
При регистрации участники предъявляют паспорт, полис ОМС, медицинский допуск, страховку, согласие на участие несовершеннолетних и согласие на обработку персональных данных.
01 августа 2025, 16:37
«Оранжевый мяч»: в Самаре пройдут массовые соревнования по баскетболу 3х3 для всех желающих
При регистрации участники предъявляют паспорт, полис ОМС, медицинский допуск, страховку, согласие на участие несовершеннолетних и согласие на обработку... Спорт
83
В центре внимания
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа.
1 августа 2025  13:43
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа
182
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
1 августа 2025  13:38
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
188
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
1 августа 2025  13:33
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
347
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
1 августа 2025  12:46
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
213
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
1 августа 2025  10:01
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
250
Весь список