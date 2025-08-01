«Быть, а не казаться»: участник «Школы Героев» Андрей Растегаев вышел в полуфинал всероссийского конкурса наставников

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Участник второго потока «Школы Героев», ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев успешно преодолел отбор среди 70 000 заявок и вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Быть, а не казаться».

Масштабный проект, который поддерживает и развивает традиции наставничества во всех сферах жизни, реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина. В конкурсе участвуют школьники и студенты, педагогические работники, общественники и, что особенно важно, герои специальной военной операции. Объединяя поколения, конкурс помогает передавать опыт, ценности и навыки от тех, кто уже доказал своё лидерство и верность Родине.

С 4 по 6 августа 2025 года в Чебоксарах пройдет полуфинал, где соберутся лучшие наставники страны. Андрей Растегаев представит Самарскую область, поделившись своим опытом работы с ветеранами и молодежью, а также авторскими методиками воспитания и мотивации.

Андрей – не просто наставник, но и активный участник Ассоциации ветеранов СВО. Его жизнь посвящена службе, помощи людям и передаче знаний новому поколению. Участие в конкурсе – это не только личный успех, но и возможность продемонстрировать, что в Самарской области готовят настоящих профессионалов и патриотов.

«На фронте нас согревали детские письма – они придавали сил в самые трудные минуты. После возвращения я решил, что должен отдавать эту теплоту тем, кто нас поддерживал. Я окончил курс «Педагог дополнительного образования» в РЭУ им. Плеханова и теперь провожу уроки мужества в школах в рамках проекта «Разговор о важном», - рассказывает герой. - Каждое письмо, каждый треугольник с пожеланиями – для бойца это бесценно. Мы должны сохранить память о событиях СВО и передать ее следующим поколениям, чтобы подвиги не были забыты. Именно поэтому я подал заявку на конкурс «Быть, а не казаться».70 000 участников – это огромная сила! Ведь за каждым наставником – десятки ребят, а вместе мы воспитываем страну настоящих патриотов. С таким поколением у России – сильное будущее. Мы верим: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Также Андрей проходит обучение по программе «Школа героев», которая создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев». Школа помогает ветеранам СВО находить себя в мирной жизни, реализовывая социально важные инициативы.

Фото предоставлено участником СВО Андреем Растегаевым