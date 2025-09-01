Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Борьба с кибермошенничеством: какие изменения начинают действовать с 1 сентября

1 сентября 2025 12:42
106
Борьба с кибермошенничеством: какие изменения начинают действовать с 1 сентября

С сегодняшнего дня вступил в силу ряд мер, направленных на борьбу с мошенничеством. Они позволят защитить граждан от киберпреступников.

Самозапрет на сим-карты

Пользователи могут установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Сделать это можно на Госуслугах или в некоторых МФЦ. Это защитит от злоумышленников, которые регистрируют номера на чужие имена. Снять самозапрет можно только очно в МФЦ.

Код для восстановления доступа к Госуслугам

Смс-код для смены пароля на Госуслугах теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой. Это нужно для того, чтобы код приходил тогда, когда мошенники уже не удерживают внимание пользователя портала.

Передача сим-карт третьим лицам

Пользоваться сим-картой должен только её владелец. При необходимости граждане смогут передать её близким родственникам: супругам, детям, родителям, дедушкам, бабушкам, внукам, а также родным и сводным братьям и сёстрам. Так у телефонных мошенников не будет шансов воспользоваться чужим номером. Чтобы родственник мог пользоваться услугами связи, переоформлять на него договор не нужно.

Дополнительно разрешена передача сим-карт представителям

  • • органов государственной власти и местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей
  • • экстренных оперативных служб

Доверенные лица для банковских операций

У гражданина появится возможность назначить доверенное лицо, к которому банк сможет обращаться для подтверждения финансовых операций. Например, при переводе денег на чужой счёт.

Маркировка звонков

При входящем звонке на экране телефона будет отображаться, какая организация звонит, например банк или служба доставки. Это поможет гражданам отличить официальные вызовы от мошеннических.

Ограничение спам-звонков

Массовые телефонные вызовы будут осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента. Также можно отказаться от обзвонов, направив заявление своему оператору связи. Исключение — звонки от органов власти и подведомственных им организаций.

