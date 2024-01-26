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Большинство россиян подрабатывали в студенческие годы, выяснили* Работа.ру и СберНПФ. Среди тех, кто совмещал работу и учёбу, самыми популярными профессиями оказались продавец и грузчик. При этом главными критериями для выбора первого места работы россияне считают свободный график, возможность получить опыт по специальности и зарплату.

67% опрошенных россиян работали или подрабатывали во времена студенчества. Каждый четвёртый (24%) заявил, что строить карьеру нужно только после окончания обучения. 2% респондентов заявили, что пока получают образование и совмещают учёбу с работой. Ещё 7% сообщили, что не были студентами.

В топе студенческих профессий оказались грузчик и продавец с 12% голосов. Еще 7% респондентов подрабатывали администраторами, по 6% трудились курьерами, секретарями и вожатыми в лагере. По 4% опрошенных пробовали профессии промоутера и ассистента.

Половина (54%) респондентов выбрали вариант «Другое» и рассказали, что работали санитарками, рабочими, сварщиками, строителями и т.д. В студенческие годы россияне также подрабатывали нянями (3%), операторами call-центров, аниматорами и расклейщиками объявлений (по 2%). Еще по 1% голосов набрали: хостес, бармен, модель, дизайнер, копирайтер, SMM, выгул и передержка домашних животных.

В топ-3 критериев для выбора первой работы россияне включили свободный график (41%), возможность получить опыт по специальности (31%) и достойную зарплату (28%). 26% опрошенных хотят работать рядом с домом или учёбой. Четверть (24%) респондентов стремятся получить новые навыки, а 16% ― строить карьеру в комфортных условиях.

*Исследование проводилось в январе 2024 года. В нём приняли участие 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.