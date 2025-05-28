Больше половины жителей Самарской области уверены в своей высокой производительности на работе

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, насколько работники продуктивны и какие инструменты используют для повышения своей эффективности на работе. Опрос проводился в первом квартале 2025 года среди более 2,5 тыс. российских соискателей.

Больше половины опрошенных жителей Самарской области (55%) уверены, что у них высокая производительность труда. Треть респондентов (34%) считают, что у них средняя эффективность на работе, а 2% не смогли ответить на вопрос.

Еще 9% респондентов заявили, что не интересовались данной темой, но хотели бы, чтобы их компания помогла им замерять свою рабочую эффективность. Интересно, что больше всего в этом заинтересованы молодые работники до 24 лет – сразу 13% опрошенных в этом возрасте хотели бы, чтобы работодатель замеряли их эффективность. Эта же категория реже других указывала на то, что они высокопроизводительны на работе.

«В разрезе профессиональных сфер: чаще других заявляли, что считают себя высокоэффективными на работе представители среднего и высшего менеджмента (сразу 85% положительных ответов). А вот реже всего на свою высокую производительность указывали представители рабочих профессий (лишь 53% положительных ответов). Аналитики hh.ru выявили эту закономерность еще несколько лет назад. И с течением времени топ-менеджмент лишь укреплялся в мнении том, насколько высок их уровень эффективности на работе. Например, в аналогичном опросе 2024 о высокой производительности своего труда заявили 70% топ-менеджеров и лишь 49% среди рабочих. Вполне вероятно, что подобная разница в оценке собственного вклада и уровня эффективности связана с возможностью «оцифровать» свой вклад и отследить через специальные приложения или программы исполнение тех или иных задач. Многое в сфере производства, строительства, транспорта, ретейла завязано на аналоговые продукты, когда нужно что-то сделать руками. В то время как в ИТ-сфере, маркетинге и среди топ-менеджеров почти все уже переведено в «цифру», а значит более измеримо, понятно и прозрачно», - отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Это наблюдение подтверждается и другими данными, полученными hh.ru в ходе опроса. Так, треть опрошенных (34%) используют аналоговые инструменты для повышения своей эффективности на работе (записывают задачи на бумаге, на стикерах). Еще треть (32%) стараются расставлять задачи по приоритетности. Чуть меньше (30%) ведут общение с коллегами в рабочих чатах на специальных платформах. Почти каждый пятый респондент (17%) использует метод «лягушки» (начинает день с самой сложной или неприятной задачи). 6% работников используют принцип Парето (80% результата дают 20% приложенных усилий), 4% - метод Pomodoro (25 минут работы и 5 минут отдыха, так 4 цикла подряд). Лишь 2% прибегают к помощи программ управления проектами (Jira, ClickUp и др.).