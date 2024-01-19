Больше половины компаний из Поволжья не готовы доплачивать сотрудникам за навык использования нейросетей

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, как оценивает бизнес навыки работы с нейросетями у сотрудников, и какие специалисты взаимодействуют с нейросетями чаще других.

По данным опроса, в котором приняли участие, в том числе, компании из Приволжского федерального округа, 69% работодателей не обращают внимание на такой навык, как владение нейросетями. Еще 14% обратили на него внимание в 2023 году, и 3% респондентов рассказали, что обращают на него внимание уже несколько лет.

Каждый третий респондент в качестве препятствий к внедрению нейросетей в работу называет такие причины, как непонимание принципов работы нейросетей и их потенциальных применений; возможные этические и юридические вопросы, связанные с использованием данных; необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей. Еще 27% компаний считают, что внедрение нейросетей — это слишком дорого, каждая четвертая уверена, что на рынке труда нет специалистов с нужной компетенцией, а каждый пятый опрошенный говорит о сопротивлении со стороны сотрудников или руководства. Не видят никаких препятствий 23% компаний.

Чаще других с нейросетями работают сотрудники креативных отделов (30%), менеджеры по продукту и бизнес-аналитики (по 11%).

При этом в 65% компаний наличие у сотрудника такого навыка не влияет на размер его заработной платы. Еще 6% работодателей готовы добавить к зарплате до 10%, 3% — от 10% до 20%, по 1% компаний готовы увеличить оплату труда такого специалиста на 20-30%% и на 30-40%%.