Более половины россиян признались, что сократили расходы на отпуск летом 2022 года.

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Об этом стало известно из результатов совместного исследования гостиничной сети AZIMUT Hotels и сервиса «Яндекс», пишет «Газета.Ru».

Отмечалось, что ранние прогнозы по массовому снижению туристической активности из-за проблем с логистикой в южных регионах страны и снижения покупательской способности у населения подтверждены статистически. Выяснилось, что россияне вынуждены отказаться от привычных расходов на отпуск в 2022 году: 44 процента участников опроса согласились с данным фактом, еще 20 процентов заявили, что также сократили траты, но незначительно.

Помимо прочего, отмечалось, что 37 процентов респондентов планируют провести отпуск на даче, 27 процентов россиян предпочли остаться на каникулах в городе, 25 процентов выбрали оздоровительный отдых в санатории, еще 10 процентов отправятся в поход.