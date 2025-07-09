Более чем половине самарцев не хватает основного отпуска для отдыха и восстановления сил

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участок дорожного полотна на улице Водников в Самаре приведен в надлежащее состояние
Участок дорожного полотна на улице Водников в Самаре приведен в надлежащее состояние
Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого
Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого
участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»
Участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»
В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ
В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
В Тольятти ночью водитель врезался в световую опору
В Тольятти ночью водитель врезался в световую опору
Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет
Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
-0.55
EUR 91.97
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более чем половине самарцев не хватает основного отпуска для отдыха и восстановления сил

9 июля 2025 10:46
137
Более чем половине самарцев не хватает основного отпуска для отдыха и восстановления сил

Согласно результатам совместного исследования hh.ru, российской рекрутинговой платформы, и крупнейшего российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, у большинства жителей Самарской области отпуск длится стандартные 28 дней. Однако далеко не всем их хватает, чтобы отдохнуть и восстановиться.
 

Как показало исследование, у 67% жителей Самарской области на работе отводится 28 дней основного отпуска. Такая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска установлена ст. 115 ТК РФ. 22% отметили, что их отпуск длится дольше четырех недель, а у 11% - меньше. Чаще всего о сокращенной продолжительности отпуска говорили работники розничной торговли (27%), автомобильного бизнеса (26%), а также сферы продаж и HoReCa (по 20%).
 

Интересно, что больше половины опрошенных (56%) самарцев посетовали, что количество отпускных дней, которое дается им на работе, недостаточно для того, чтобы полностью отдохнуть и восстановиться. Поэтому, по их мнению, продолжительность отдыха стоит увеличить. Чаще всего сетовали на нехватку отпускных дней работники сферы «Маркетинг, реклама, PR» - сразу 70% респондентов, в «ИТ» - каждый второй работник (53%), в «Медицине, фармацевтике» - ровно половина (50%), а также представители сферы закупок, строительства и недвижимости – по 49%. При этом об избытке отпускных дней сказали юристы – сразу 70%, работники сферы «Безопасность» - 66%, а также науки и образования – 62%. При этом оставшиеся 44% самарцев рассказали, что за отведенный отпуск можно набраться сил и времени достаточно.
 

«Отношение к отпуску во многом зависит от внутреннего ритма профессии. В сферах, где требуется креатив или постоянная адаптация к изменениям, даже полноценный месяц может показаться коротким. Это сигналы, на которые стоит обращать внимание работодателям, особенно в контексте выгорания», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
32% самарцев рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров
09 июля 2025, 10:06
32% самарцев рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров
Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин. Общество
143
60% россиян поддерживают родительский контроль в интернете
08 июля 2025, 20:54
60% россиян поддерживают родительский контроль в интернете
Большинство респондентов считают, что следует устанавливать ограничения на сайты с контентом для взрослых/ Общество
313
в среднем россияне готовы потратить на летний отпуск 71 тысячу рублей с человек
08 июля 2025, 19:03
В среднем россияне готовы потратить на летний отпуск 71 тысячу рублей с человек
Среди зарубежных поездок приоритетным остается пляжный отдых (9%). Общество
339
В центре внимания
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
94
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
192
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
428
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
337
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
401
Весь список