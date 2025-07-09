Более чем половине самарцев не хватает основного отпуска для отдыха и восстановления сил

137

Согласно результатам совместного исследования hh.ru, российской рекрутинговой платформы, и крупнейшего российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, у большинства жителей Самарской области отпуск длится стандартные 28 дней. Однако далеко не всем их хватает, чтобы отдохнуть и восстановиться.



Как показало исследование, у 67% жителей Самарской области на работе отводится 28 дней основного отпуска. Такая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска установлена ст. 115 ТК РФ. 22% отметили, что их отпуск длится дольше четырех недель, а у 11% - меньше. Чаще всего о сокращенной продолжительности отпуска говорили работники розничной торговли (27%), автомобильного бизнеса (26%), а также сферы продаж и HoReCa (по 20%).



Интересно, что больше половины опрошенных (56%) самарцев посетовали, что количество отпускных дней, которое дается им на работе, недостаточно для того, чтобы полностью отдохнуть и восстановиться. Поэтому, по их мнению, продолжительность отдыха стоит увеличить. Чаще всего сетовали на нехватку отпускных дней работники сферы «Маркетинг, реклама, PR» - сразу 70% респондентов, в «ИТ» - каждый второй работник (53%), в «Медицине, фармацевтике» - ровно половина (50%), а также представители сферы закупок, строительства и недвижимости – по 49%. При этом об избытке отпускных дней сказали юристы – сразу 70%, работники сферы «Безопасность» - 66%, а также науки и образования – 62%. При этом оставшиеся 44% самарцев рассказали, что за отведенный отпуск можно набраться сил и времени достаточно.



«Отношение к отпуску во многом зависит от внутреннего ритма профессии. В сферах, где требуется креатив или постоянная адаптация к изменениям, даже полноценный месяц может показаться коротким. Это сигналы, на которые стоит обращать внимание работодателям, особенно в контексте выгорания», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.