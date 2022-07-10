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Более 80% россиян поддерживают возрождение советских брендов

10 июля 2022 11:28
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более 80% россиян поддерживают возрождение советских брендов

Более 80% россиян заявили, что поддерживают идею возрождения советских брендов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

«Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет в том числе о таких брендах, как «Москвич», «Волга» и «Победа» (автомобили), а также «Орск» (холодильники) и «Кама» (велосипеды)», — говорится в исследовании.

Противоположной точки зрения придерживаются 12%, а 5% затруднились с ответом.

Сторонники идеи возрождения старых марок заявили, что это может укрепить экономику за счет импортозамещения, поддержать отечественных бизнесменов, предотвратить дефицит товаров и вывести на рынок продукцию по доступной цене.

Опрошенные также отметили, что наиболее целесообразно возродить бренды, выпускающие автомобили (26%), еду и напитки (21%), одежду и обувь (15%), парфюмерию и бытовую химию (8%), бытовую технику и электронику (6%), самолеты (3%). Еще 12% выбрали вариант ответа «Другое».

Критики идеи возродить советские бренды отметили, что товары отечественных марок не смогут конкурировать с современными производителями по качеству продукции. Также часть респондентов считает, что лучше создавать новые бренды, чем возрождать те, которые не прошли проверку временем.

Опрос проводился среди пяти тысяч россиян во всех регионах страны.

Теги: Опрос

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