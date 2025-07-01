Более 8 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Самаре

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28 июня в Самаре отпраздновали День молодежи. В этом году фестиваль прошел под девизом «Знай, люби, гордись, приумножай», а главной его площадкой стал Струковский сад, который объединил более 8 тысяч человек и более 40 интеллектуальных, музыкальных, спортивных и творческих локаций.

«Молодость – это чудесный этап в жизни каждого человека, время творческих поисков, искренних и строгих оценок, душевного подъема и блестящих перспектив. Именно молодежь, благодаря своей энергии, способна менять мир к лучшему, воплощать в реальность мечты, «замахиваться» на самые смелые проекты и легко преодолевать преграды. Вы — будущее нашего города, и от ваших усилий, стремлений и увлечений зависит его развитие и процветание. И мы обязательно будем создавать все новые и новые пространства, где вы сможете заниматься тем, что вам нравится. Делитесь своими идеями, стремитесь к звездам, покоряйте вершины, мечтайте и действуйте, а мы вам обязательно в этом поможем!»

- обратился к молодежи глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).

В Струковском саду для гостей работали мастер-классы, интеллектуальные квизы и десятки площадок молодежных организаций.

Фото: горадминистрация