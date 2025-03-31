Я нашел ошибку
Главные новости:
До 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников, прежде всего - стелы на Аллее трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров.
В Самаре стартует ремонт мемориальных комплексов
Марии Кирдищевой 94 года, когда началась война, она окончила только второй класс. Местность, в которой девочка жила с семьей, находилась в оккупации.
В Самаре юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили ветерану, труженику тыла Марии Кирдищевой
В новой должности Ольга Владимировна будет курировать деятельность департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, департамента образования, департамента культуры и молодежной политики, департамента физической культуры и спорта.
С 1 апреля на должность заместителя главы города Самара по социальным вопросам назначена Ольга Слесарева
Самарский филиал «Т Плюс» планирует приступить к ремонтным работам на теплосетях Новокуйбышевска после проведения традиционных гидравлических испытаний.
В 2025 году «Т Плюс» обновит 8 км теплосетей в Новокуйбышевске
На участие в программе подано 648 заявок.
Более 600 заявок поступило на второй поток региональной программы «Школа героев»
Заседание прошло в Москве, на площадке индустриального парка «Руднево».
Развитие беспилотной авиации обсудили на заседании Регионального совета по БАС
В совещании приняли участие департамент городского хозяйства, администрация Кировского района, региональный оператор АО «Экология» и перевозчики.
Артём Ефимов провел выездное совещание в Кировском районе Самары
Хор «Многолетие» - это один из известнейших хоровых коллективов Самарской области, с богатой историей и многогранной палитрой музыкальных исполнительских красок.
Юбилейный концерт хора «Многолетие» пройдет в Сызрани
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.68
-0.15
EUR 89.66
-0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 600 заявок поступило на второй поток региональной программы «Школа героев»

31 марта 2025 15:16
90
На участие в программе подано 648 заявок.

Завершился прием заявок на участие во втором потоке программы профессиональной переподготовки «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в рамках масштабирования президентского проекта «Время героев». На участие в программе подано 648 заявок.

«Школа героев» – это кадровая программа, направленная на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Она включает в себя изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента, азов проектной деятельности, основ внутренних коммуникаций, этики и этикета деловых переговоров, законодательства и юриспруденции, а также ораторского искусства. Программу реализует АНОО ДПО «Таволга» в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Следующим этапом отбора станет дистанционное тестирование (1 – 4 апреля) и очное собеседование (7 – 18 апреля). Участники, успешно прошедшие отбор, смогут пройти обучение под руководством опытных экспертов и преподавателей, а также получить бесценный практический опыт на стажировках под руководством наставников.

«Программа второго потока будет отличаться от первого, она станет больше почти в два раза, ее продолжительность 502 часа. Помимо образовательных программа будет включать также спортивные и культурные модули, - рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Мы хотим привлечь к реализации программы, в дополнение к нашим самарским вузам-партнерам, еще и РАНХиГС, чтобы один или несколько образовательных модулей провели преподаватели и спикеры Президентской академии. Программа в целом рассчитана на год, планируем ее завершить в преддверии Дня Победы в 2026 году».

Эффективность «Школы героев» подтверждается результатами первого потока, стартовавшего в октябре 2024 года. Уже после пяти месяцев обучения некоторые участники получили предложения о трудоустройстве от наставников, а пятеро - уже назначены на должности в органах власти.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
До 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников, прежде всего - стелы на Аллее трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров.
31 марта 2025, 15:59
В Самаре стартует ремонт мемориальных комплексов
До 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников, прежде всего - стелы на Аллее трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров. Благоустройство
41
Марии Кирдищевой 94 года, когда началась война, она окончила только второй класс. Местность, в которой девочка жила с семьей, находилась в оккупации.
31 марта 2025, 15:45
В Самаре юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили ветерану, труженику тыла Марии Кирдищевой
Марии Кирдищевой 94 года, когда началась война, она окончила только второй класс. Местность, в которой девочка жила с семьей, находилась в оккупации. Общество
34
В новой должности Ольга Владимировна будет курировать деятельность департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, департамента образования, департамента культуры и молодежной политики, департамента физической культуры и спорта.
31 марта 2025, 15:39
С 1 апреля на должность заместителя главы города Самара по социальным вопросам назначена Ольга Слесарева
В новой должности Ольга Владимировна будет курировать деятельность департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, департамента... Политика
67
В центре внимания
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
184
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1035
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
503
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
837
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
29 марта 2025  12:39
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
688
Весь список