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Более 600 артистов приехали на открытие Фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ в Самаре

31 мая 2022 11:23
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Более 600 артистов приехали на открытие Фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ в Самаре

Восьмой Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации стартовал в Самаре, он проходит на базе Дома офицеров Самарского гарнизона и продлится до 5 июня. Для участия в нем приехали более 600 артистов со всех военных округов России.

В фестивале приняли участие ансамбли песни и пляски Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли Воздушно-космических войск, Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда», Воздушно-десантных войск, Железнодорожных войск.

Цель фестиваля — оценить творческую работу и концертную деятельность ансамблей, определить уровень профессионального мастерства артистов, совершенствовать культурное взаимодействие между армией и обществом.

Ансамбли представляют концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также различные танцы и пляски.

В состав жюри вошли представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, а также известные деятели культуры и искусства города Самары.

Главной наградой фестиваля станет вручение «Гран-При»; коллективы ансамблей, занявшие 1, 2 и 3 места, удостоятся почётного звания «Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил Российской Федерации». Кроме того, будут определены победители в номинациях «Лучший оркестр ансамбля», «Лучший хор ансамбля», Лучший балет ансамбля», а также в личных номинациях.

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