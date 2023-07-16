Более 60 сотрудников Электрощит Самара отмечены наградами

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В воскресенье, 16 июня, Электрощит Самара, крупнейший производитель и поставщик электротехнического оборудования в России, отпраздновал свой 80-летний юбилей со дня основания. Со значимой датой коллектив компании поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

На мероприятии, которое прошло во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре, наградили выдающихся сотрудников, отметили основные достижения компании и обсудили планы на будущее.

«Легендарное предприятие, трудовой коллектив Электрощит Самара празднует юбилей. Стартовав когда-то с небольших ремонтных цехов, зародилось передовое на сегодняшний момент, инновационное предприятие электротехнической отрасли. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вновь сказали слова благодарности ветеранам предприятия, тем, кто заложил основу будущих побед, — отметил Дмитрий Азаров. – Уверен, ветеранам, которые сегодня в зале, приятно видеть, как масштабно отмечает свой юбилей Электрощит. В первую очередь это – уважение к трудовому коллективу, показатель того, что предприятие имеет амбициозные планы. Уверен, что профессиональный, ответственный трудовой коллектив готов претворять их в жизнь. Компания вновь увеличивает свою инвестиционную программу. А значит – будут открываться новые производства, внедряться новые, самые современные технологии, создаваться новые рабочие места».

С прошлого года Электрощит Самара после значительного периода в управлении иностранной компании влился в структуру ГК «Акрон Холдинг».

«Рад тому, что предприятие, пройдя непростые времена, выстояло, и сегодня вновь динамично развивается. Это наш Электрощит, и я рад, что в слово «наш» мы можем вложить особый смысл, — теперь он действительно наш, российский. Знаю, что коллектив этого ждал, и я рад, что нам удалось совместными усилиями сделать это. Решение было бы невозможно без поддержки нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Совершенно точно оно во благо предприятия, во благо каждого труженика компании», — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды самым заслуженным работникам компании и поблагодарил их за вклад в развитие региона и страны. Всего наградами были отмечены заслуги более 60 сотрудников, занимающих самые разные должности – инженеры, слесари-электромонтажники, координаторы по производству, менеджеры, руководители и многие другие. Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников компании за поддержку Армии и семей военнослужащих, чей ратный труд дает нам всем возможность жить и работать под мирным небом.

За свою 80-летнюю историю предприятие реализовало целый ряд проектов, которые внесли значимый вклад в развитие экономики региона и страны в целом. Это поставка оборудования более чем на 60 подстанций для стройки Олимпиады 2014, государственного космического научно-производственного центра Роскосмоса и космодрома «Восточный»; предоставление электротехнических решений для проектов Росатома, Алтайского туристического кластера; обеспечение энергией стадиона «Солидарность Самара Арена» и многие другие.

«Сегодня Электрощит Самара – одно из ведущих системообразующих предприятий России, флагман на рынке электротехнического оборудования страны. В 2022 году нам удалось вывести предприятие на новый этап развития в составе промышленной группы «Акрон Холдинг». За относительно небольшой период времени мы проделали большую и значимую работу – компания вышла в прибыльность, удалось существенно увеличить портфель заказов. Сегодня нам особенно важно помнить, что впереди у нас – большие планы и амбициозные задачи. Для их выполнения мы стараемся создать на предприятии все необходимые условия – от инвестиций в инфраструктуру самой заводской площадки до корпоративных, образовательных мероприятий», — отметил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Сегодня оборудование Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях. Электрощит Самара выступает стабильным и надежным поставщиком электротехники для крупнейших российских компаний – ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «Роснефть», ГК «Росатом», ПАО «Новатэк».

«Сегодня перед нами стоит множество амбициозных задач — укрепить наши позиции на российском рынке электротехники, выйти на новые зарубежные направления с новыми продуктами, нарастить объемы производства, внедрить цифровые и инновационные решения для улучшения качества нашей высокотехнологичной продукции. В ближайшей перспективе стоит большая задача по созданию на базе Электрощит Самара электротехнического кластера. Сотрудничество с другими профильными предприятиями в составе кластера позволит всем его участникам формировать более широкое и конкурентное предложение. — подчеркнул Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара. — Я хотел бы выразить особую благодарность коллективу – за доверие и за тот путь, который мы сегодня плечом к плечу проходим вместе. Наша главная сила – в людях, в тех специалистах, без компетенций, самоотдачи, решимости и воли которых были бы невозможны эти 80 лет. Я уверен, что всё это нам по плечу».

Фото: Андрей Савельев