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Более 6 тыс. услуг МФЦ получили клиенты в кадровом центре Самарской области с начала года

16 декабря 2024 09:19
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Более 6 тыс. услуг МФЦ получили клиенты в кадровом центре Самарской области с начала года

По сравнению с первым полугодием текущего года, количество предоставляемых услуг увеличилось в два раза
 

Специалисты кадровых центров предоставляют пять услуг многофункционального центра. Чаще всего клиенты обращаются за предоставлением сведений о трудовой деятельности, о статусе отнесения к категории предпенсионного возраста и состоянии индивидуальных лицевых счетов.

Услуги предоставляются в 11 территориальных Кадровых центрах Самарской области: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, Новокуйбышевск, Чапаевск, а также в муниципальных образованиях — Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Безенчукский, Нефтегорский.

«Услуги МФЦ востребованы среди клиентов кадровых центров. На данный момент их можно получить в 11 точках присутствия. В планах на следующий год — увеличить количество окон, чтобы обеспечить более широкий доступ к услугам нашего партнёра на базе кадровых центров», — говорит директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Напомним, что в Кадровых центрах Самарской области для обеспечения принципа «одного окна» также оказывают 9 услуг регионального центра поддержки предпринимательства «Мой Бизнес».

 

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