Более 6 500 обращений на госрегистрацию ипотеки поступило в самарский Росреестр

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Более 6 500 обращений на государственную регистрацию ипотеки поступило в самарский Росреестр в первые четыре месяца 2025 года. Из них почти половина обращений на регистрацию ипотеки на основании договора представлено юридическими лицами, предпринимателями, фермерами. Необходимо отметить, что срок регистрации ипотеки в Росреестре при отсутствии замечаний составляет менее 24 часов.

Напоминаем, что регистрация ипотеки — это внесение записи в ЕГРН о залоге недвижимости. Запись содержит обременение объекта правами кредитора (банка), пока заемщик не погасит свои обязательства. Такая запись необходима для юридической защиты прав залогодержателя (банка). Кроме того, информация о наличии обременения на объекте необходима для третьих лиц, намеревающихся приобрести недвижимость.

Регистрация ипотеки требуется в случаях покупки жилья с использованием кредитных средств, рефинансировании ипотеки — изменение банка-кредитора или условий кредитования, а также при строительстве или покупке частного дома в ипотеку.