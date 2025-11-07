Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти

118

Ребята от 7 до 11 лет приняли участие в фестивале тенниса «Будущее спорта» в спортивно-оздоровительном комплексе «Тольятти Теннис Центр».

Под руководством опытных тренеров ребята познакомились с теннисом. Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.

Фестиваль состоялся в рамках главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава» при поддержке Федерации тенниса Самарской области и СШОР №6 «Теннис» городского округа Тольятти. Мероприятие посвящено 150-летию Федерации тенниса России.

Фото: pxhere.com