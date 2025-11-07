Я нашел ошибку
В Самара ночью и днем дождь, температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
8 ноября в регионе ночью и днем местами дождь, до +10°С
Он подведет промежуточные итоги года, расскажет о ключевых направлениях работы и  ответит на вопросы жителей.
Прямой эфир с жителями проведет глава Советского района Самары Вадим Бородин
Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО.
В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти

7 ноября 2025 17:45
118
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.

Ребята от 7 до 11 лет приняли участие в фестивале тенниса «Будущее спорта» в спортивно-оздоровительном комплексе «Тольятти Теннис Центр».

Под руководством опытных тренеров ребята познакомились с теннисом. Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.

Фестиваль состоялся в рамках главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава» при поддержке Федерации тенниса Самарской области и СШОР №6 «Теннис» городского округа Тольятти. Мероприятие посвящено 150-летию Федерации тенниса России.

 

Фото:   pxhere.com

 

В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
07 ноября 2025, 16:45
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Общество
136
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
07 ноября 2025, 14:06
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Закон
162
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа.
06 ноября 2025, 19:16
Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа. Общество
525
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
225
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
238
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
163
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
690
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
683
