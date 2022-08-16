Более 47 тысяч предпринимателей и самозанятых Самарской области получили услуги центров «Мой бизнес»

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Такой показатель продемонстрировала региональная сеть центров «Мой бизнес» за все время деятельности, начиная с открытия первой площадки в 2018 году в Тольятти. В общее число получателей услуг вошли жители региона, которые обратились за консультациями и услугами в сами центры, получали разъяснения от консультантов «горячей линии», а также стали участниками бизнес-мероприятий.



Сегодня в Самарской области действуют 10 таких площадок: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Похвистневе, Октябрьске, а также региональный Дом предпринимателя, расположенный в Самаре по ул. Молодогвардейской, 211. Еще один центр «Мой бизнес» будет открыт до конца года в Жигулевске.



«Надеюсь, что такие центры мы сможем рассматривать, в том числе, как центры развития кадрового потенциала, самореализации, что является одной из основных задач национальных проектов, инициированных Президентом страны», – отмечал Губернатор Дмитрий Азаров на открытии регионального центра.



В Доме предпринимателя разместилась вся действующая инфраструктура развития бизнеса Самарской области: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта, а также региональный Центр импортозамещения.



Сеть «Мой бизнес» ориентирована на помощь потенциальным и действующим предпринимателям, самозанятым в открытии и развитии своего дела. Консультанты центров помогут оформить ИП, предоставят информацию о мерах господдержки и примут заявку на их получение.

«Создавая сеть центров «Мой бизнес», мы, в первую очередь, ставили перед собой задачу упростить предпринимателям доступ к господдержке, актуальной информации об изменениях в законодательстве, широкому перечню услуг, который бизнес может получить здесь в режиме «единого окна», - рассказал о результатах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Свыше 47 тысяч услуг уже оказано в центрах «Мой бизнес» нашего региона. Совместно с коллегами из федеральных министерств и институтов развития мы постоянно расширяем перечень возможностей центров и фиксируем рост числа обращений и востребованность предпринимателями этих площадок».

Взаимодействие центров с широким кругом ведомств позволяет предпринимателям получать господдержку как в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», так и по направлениям сельского хозяйства, социальной защиты, содействию занятости, других сфер.



Наиболее популярными услугами центров у бизнес-сообщества региона являются консультации по антикризисной поддержке, выбору системы налогообложения, обучению основам предпринимательской деятельности; помощь в подготовке налоговой отчетности; запросы на помощь в составлении бизнес-планов для заключения социального контракта, регистрация и работа с приложением «Мой налог» для самозанятых граждан и многое другое.



«Основным конкурентным преимуществом услуг центров «Мой бизнес» является их своевременная актуализация, а также тот факт, что при утверждении новых инструментов учитывается мнение предпринимательского сообщества, - подчеркнул руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов. – Министерство экономического развития региона в тесном партнерстве с бизнес-объединениями проводит постоянный мониторинг работы центров, что позволяет оперативно корректировать перечень услуг и качество их предоставления. Работу всей сети мы оцениваем как очень эффективную – они фактически покрывают все города и муниципальные районы, в центрах работают высококвалифицированные специалисты. Механизм «единого окна» по всем мерам господдержки работает не формально, а клиентоориентированно и нацелен на получение результата. Предпринимателю не нужно разбираться в институтах поддержки, созданных на федеральном и региональном уровнях, достаточно просто прийти в центр «Мой бизнес».



Почти каждое мероприятие регионального центра «Мой бизнес» собирает полный зал участников – это, безусловно, говорит о востребованности организации.

В региональном центре создан коворкинг – комфортное и оборудованное рабочее пространство. На льготных условиях резиденты коворкинга получают не только рабочее место, но и доступ к оргтехнике, возможность использования переговорных комнат, участия в мероприятиях центра и обращения за консультационной поддержкой по мере необходимости.



«Помимо очевидной практической пользы работы центров «Мой Бизнес» есть еще один большой плюс - это создание сообщества предпринимателей и единого информационного поля для них. Это заметно и в чатах предпринимателей, и на мероприятиях центра: все знакомятся, общаются, поддерживают друг друга, делятся опытом и кейсами», - отметил основатель агентства событий «Chumak Event» Александр Чумак.



В целом по стране Минэкономразвития РФ зафиксировало 3 млн обращений в центры «Мой бизнес». На данный момент поддержку тем, кто только задумал открыть свой бизнес, и тем, кто уже реализует свои проекты, оказывают 84 региональных и более 300 муниципальных Центров «Мой бизнес».



Актуальную информацию о доступных мерах господдержки предприниматели могут получить на портале.