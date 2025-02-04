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Более 3800 человек прошли профобучение по национального проекту «Демография» в 2024 году

4 февраля 2025 09:58
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Более 3800 человек прошли профобучение по национального проекту «Демография» в 2024 году

В прошлом году более 3800 человек в Самарской области прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образования по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Каждый из прошедших обучение расширил свои профессиональные компетенции и получил больше возможностей для выбора более интересной, престижной, высокооплачиваемой работы.

Перечень образовательных программ был максимально широк. Наиболее востребованными оказались следующие образовательные программы: специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, специалист по информационным системам в области искусственного интеллекта, специалист по социальной работе, специалист по управлению персоналом: актуальные технологии, инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации в соответствии с федеральной образовательной программой, тестировщик программного обеспечения, швея и др.

Например, в Нефтегорском техникуме были сформированы группы обучающихся категории 50+ по двум направлениям – сварщик и электромонтер.  Работодатели все чаще обращаются к возрастным соискателям как к трудовому ресурсу, а у многих пенсионеров есть силы и желание работать.

«Сейчас на многих предприятиях не хватает рабочих рук, - отметил Валерий Нилов из Нефтегорска, обучающийся по профессии электромонтер, - а если человек будет выполнять дополнительные функции, за которые ему будут доплачивать, то это полезно и работодателю, и работнику. Главное – чтобы человек хотел работать, а мы желаем и можем работать».

Работа по организации профобучения и повышения квалификации будет продолжена и в этом году, но уже по новому национальному проекту.

 «Жители Самарской области давно оценили возможности, которые дает нацпроект, - подчеркнул директор Управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин. – Обучение организовано по профессиям, востребованным на рынке труда, поэтому те, кто получил новые знания и навыки обязательно найдет себе новую работу. В этом году обучение будет организовано в рамках национального проекта «Кадры», подать заявку можно будет также на портале «Работа России».

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