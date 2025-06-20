Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей

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Ключи от нового жилья молодым людям, достигшим 18 лет, начнут вручать в течение года.

«Квартирный вопрос – то, что так или иначе волнует каждого молодого человека. Свое жилье дает им определенную надежность, возможность спокойно учиться, работать и планировать свою жизнь здесь, в Самаре, - отметил глава города Самара Иван Носков. – В этом году очередь на предоставление квартир детям, которые остались без попечения родителей, значительно продвинулась. Закупленные 163 квартиры – это 63% от общего количества, запланированного на 2025 год. Уверен, что ребятам новое жилье понравится, им будет в нем комфортно жить и создавать крепкие семьи».

Квартиры, приобретенные для предоставления детям без попечения родителей, находятся в Куйбышевском и Кировском районах Самары.

После проведения закупочных процедур все квартиры оформляются в муниципальную собственность и становятся частью специализированного фонда. Затем с будущими жильцами будет заключен договор найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет. В дальнейшем достигшие совершеннолетия дети смогут приватизировать свое жилье и стать их полноправными собственниками.