Более 1500 заявок получил кадровый центр Самарской области на платформе «Мероприятия кадровых центров»

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В рамках проекта комплексной модернизации службы занятости в Самарской области была создана платформа «Мероприятия кадровых центров» (https://cznsam163.bitrix24site.ru/). Она содержит информацию о карьерных мероприятиях 32 кадровых центров региона.



С апреля текущего года подано 596 заявок на участие в ярмарках вакансий, 513 — на участие в тематических сообществах при ЦЗН, 319 — на участие в открытых отборах работодателей. Кроме того, 163 человека подали заявки на тренинг «Не бойся сменить профессию».



Самыми активными участниками мероприятий стали жители Тольятти, Сызрани, Октябрьска, а также муниципальных районов Кошкинский, Борский и Нефтегорский.



«Модернизация службы занятости позволила нам объединить мероприятия кадровых центров, и наши клиенты в один клик получают информацию о событиях на месяц вперёд, что позволяет им заранее спланировать своё время. Кроме того, у них есть возможность оставить обратную связь о мероприятии прямо на сайте. Мы её анализируем и становимся лучше», - рассказал директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.



Напомним, в 2023 году Самарская область в числе 17 пилотных регионов реализовала проект комплексной модернизации службы занятости.