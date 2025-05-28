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Более 143 тысяч саженцев высадили в рамках акции «Сад памяти» в Самарской области

28 мая 2025 20:05
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Участники акции высаживают деревья в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Самарская область в шестой раз присоединилась к международной акции «Сад памяти». Участники акции высаживают деревья в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Весной 2025 года на территории региона прошло 118 мероприятий по посадке леса и озеленению территорий в память о героях Великой Отечественной войны. Почти 6 тысяч жителей региона приняли участие в акции, было высажено более 143 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади более 66 га.

«За шесть лет участия в акции мы высадили уже около миллиона саженцев в память о наших героях. Отрадно видеть, что с каждым годом все больше жителей региона принимают участие в таком объединяющем событии. И это неудивительно, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью советского народа. В Год защитника Отечества и 80-летие Великой Победы акция приобрела особый смысл. Наш долг - бережно хранить память и передать её нашим будущим поколениям», - отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Акция «Сад памяти» проводилась при участии специалистов лесного хозяйства минприроды во всех муниципальных образованиях региона. 11 апреля прошло центральное мероприятие акции в Ставропольском лесничестве, в котором приняли участие 600 человек и высадили более 33 тыс. сеянцев сосны на площади 7,5 га. К акции традиционно присоединились предприятия региона, семьи участников СВО, волонтеры, общественники. 

Весь посадочный материал для акции был выращен в лесных питомниках региона по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба минприроды.

 

Фото:  freepik.com

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