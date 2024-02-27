Боксеру Джонсону подарил квартиру в Самаре местный бизнесмен    

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Американский боксер Кевин Джонсон, ставший гражданином России, получил в подарок однокомнатную квартиру в Самаре от местного бизнесмена, который любит бокс. Об этом «Газете.Ru» рассказали в федерации бокса Самарской области. Там отметили, что предприниматель не захотел публично раскрывать свое имя.

«Однокомнатную квартиру боксеру-профессионалу, ныне гражданину России, Кевину Джонсону подарил один из бизнесменов Самарской области, любитель бокса, который пожелал остаться неизвестным», — сказали там.

Промоутер Владимир Хрюнов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что для получения Джонсоном российского гражданства один из регионов должен был обратиться к президенту – и губернатор Самарской области сам выступил с такой инициативой.

По словам Хрюнова, Джонсон рад, что будет жить в Самаре.

Фото: pxhere.com