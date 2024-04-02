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Бойцу СВО помогли оформить удостоверение ветерана боевых действий

2 апреля 2024 19:12
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Также ему необходима реабилитация после тяжелого ранения, полученного в декабре 2021 года. Сейчас мужчина передвигается с помощью ходунков.

Ветеран СВО, бывший боец ЧВК «Вагнер» Олег Г. обратился в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» за помощью в оформлении пакета документов для получения статуса ветерана боевых действий. Также ему необходима реабилитация после тяжелого ранения, полученного в декабре 2021 года. Сейчас мужчина передвигается с помощью ходунков.

«Очень тронула история Олега, - делится соцкоординатор самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Ставропольском районе Анастасия Мохова. - Олег очень любит свою страну и в зону СВО пошел добровольцем. Восхищаюсь его истинным патриотизмом. За выполнение боевых задач награжден Орденом Мужества и Медалью за Отвагу. А еще у него двое прекрасных детишек и умница жена».

Социальный координатор помогла оформить и подать все необходимые документы в фонд «Защитники Отечества», при поддержке Министерства обороны Российской Федерации бойцу торжественно выдали удостоверение ветерана боевых действий.

«Благодарю команду филиала за помощь и внимание ко мне и моей семье, - говорит ветеран СВО Олег Г. - Мы посещаем самые различные мероприятия филиала, очень рады, что вы есть. Благодарю за долгожданное удостоверение ветерана. Уверен, что я смогу восстановиться. Я всегда чувствую заботу и поддержку».

Скоро Олег поедет на реабилитацию в санаторий «Сергиевские минеральные воды». Кроме этого, социальный координатор самарского филиала фонда поможет бойцу в обследовании и лечении в госпитале для ветеранов войн.

Напомним, самарский филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает поддержку ветеранам СВО и их близким. Социальные координаторы помогают оформить выплату господдержки, получить помощь с трудоустройством или оформлением документов. В фонде составляют индивидуальную программу адаптации и социализации ветеранов, помогают людям с покупкой средств реабилитации. Для людей с особыми потребностями по здоровью организуется долговременный уход и адаптация жилья.

 

Фото: самарский филиал фонда "Защитники Отечества"

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