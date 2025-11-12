Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи

130

Подведены итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Его участники представили более 11 тысяч инициатив в 19 номинациях. Проектные заявки оценивали 820 независимых экспертов.

Библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Крупской Екатерина Тишина победила в номинации #вдохновляй. Эксперты высоко оценили её проект «Лаборатория СамИздата».

По сути, это мини-типография для самостоятельного производства оригинальной печатной продукции: открыток, плакатов, журналов. В лаборатории каждый сможет освоить основы искусства самиздата, получить консультацию на всех этапах создания собственных книг и публикаций, посетить обучающие лекции и мастер-классы, принять участие в выставках и ярмарках самиздата, организованных библиотекой.

Благодаря гранту в Самаре появится новая точка для развития литературы и искусства.

Екатерине Тишиной 23 года, она закончила журфак Самарского университета. В Библиотеке имени Крупской работает с 2023 года.

Желаем дальнейших успехов молодому специалисту!