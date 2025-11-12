Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Показанный результат позволяет Дарье стать участницей чемпионата мира по бодибилдингу.
Дарья Шаповалова и Анна Михайлова из Самарской области - победители соревнований по бодибилдингу
С места ДТП госпитализирован велосипедист.
В Промышленном районе Самары велосипедист попал под колеса автомобиля ВАЗ 2131
В этом году на участие в Чтениях поступило более двух тысяч заявок из 82 регионов страны.
Два педагога представили наш регион на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия»
Пострадали пассажиры второго автомобиля.
В Тольятти на улице Куйбышева столкнулись две иномарки, погибли водитель и пассажир одного из автомобилей
В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантов малому и среднему бизнесу на проекты по развитию туристической инфраструктуры.
Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП с автобусом
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП с автобусом
С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России в Самаре
С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России в Самаре
В Самаре предприятие заплатит девушке, чьи волосы затянуло в станок
В Самаре предприятие заплатит девушке, чьи волосы затянуло в станок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи

12 ноября 2025 13:43
130
Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи

Подведены итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Его участники представили более 11 тысяч инициатив в 19 номинациях. Проектные заявки оценивали 820 независимых экспертов.

Библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Крупской Екатерина Тишина победила в номинации #вдохновляй. Эксперты высоко оценили её проект «Лаборатория СамИздата».

По сути, это мини-типография для самостоятельного производства оригинальной печатной продукции: открыток, плакатов, журналов. В лаборатории каждый сможет освоить основы искусства самиздата, получить консультацию на всех этапах создания собственных книг и публикаций, посетить обучающие лекции и мастер-классы, принять участие в выставках и ярмарках самиздата, организованных библиотекой.

Благодаря гранту в Самаре появится новая точка для развития литературы и искусства.

Екатерине Тишиной 23 года, она закончила журфак Самарского университета. В Библиотеке имени Крупской работает с 2023 года.

Желаем дальнейших успехов молодому специалисту!

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
147
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
353
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
384
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
350
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
234
Весь список