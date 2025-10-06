До 23 ноября в Самарском областном художественном музее можно увидеть одну из известнейших картин мастера «Бурлаки на Волге». А 7 октября в 19:00 библиотека имени Крупской приглашает на беседу об искусстве «Репин в деталях» (12+).
Посетители узнают малоизвестные факты о картинах художника.
Прозвучат ответы на вопросы:
- Как Репин стал «режиссером» своих картин?
- Правда ли, что современники называли Репина поверхностным и непоследовательным?
- Как и почему творчество Репина соединяет в себе лучшие черты русского реализма?
Для участников встречи проведут игру, которая поможет рассмотреть одну из картин художника более подробно.
Вход свободный.
Фото: пресс-служба СМИБС