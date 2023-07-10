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«Безопасные каникулы» в Самарском регионе продолжаются

10 июля 2023 13:49
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«Безопасные каникулы» в Самарском регионе продолжаются

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции УМВД России по г. Тольятти совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе Николаем Шаховым и волонтерами общественной организации «СТОП НАРКОТИК 163» в формате диалога побеседовали со школьниками, отдыхающими в детском лагере «Гранит».

Старший специалист отдела по борьбе с незаконном оборотом наркотиков ОНК УМВД России по г. Тольятти Татьяна Важина обсудила с ребятами вред наркотических веществ, рассказала об административной и уголовной ответственности за наркопреступления.

Сотрудники полиции совместно с общественниками объяснили ребятам, что нужно делать, если поступают предложения об участии в незаконном обороте наркотиков и показали школьникам социальные видеоролики о вреде наркомании.

А в завершении встречи провели увлекательную викторину «Скажи нет наркотикам!».

Подводя итог, общественники поблагодарили ребят за активную антинаркотическую позицию и напомнили о едином номере телефона доверия (8-800-2000-122), на который могут обратиться все, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Николай Шахов считает, что подобные мероприятия очень полезны для подрастающего поколения, так как ребята расширяют кругозор и знакомятся с основами безопасного поведения.

Участники встречи поблагодарили полицейских и представителя Общественного совета за познавательную встречу.

Дети пообещали поделиться полученными знаниями с друзьями.

В Похвистневском районе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Евгения Ромаданова совместно с представителем Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Татьяной Лупцовой провели профилактическое мероприятие в центральной городской библиотеке с ребятами из лагеря дневного пребывания школы №7.

В ходе встречи детям напомнили о безопасном поведении на дороге, провели для ребят увлекательные конкурсы на знание ПДД: "Передай жезл", "Счастливый случай", "Этот мир состоит из пешеходов", «Таксист» и показали обучающий мультфильм о правилах дорожного движения.

Татьяна Лупцова напомнила ребятам о детских удерживающих устройствах и ремнях безопасности, которые в обязательном порядке должны использоваться в салоне каждого автомобиля при перевозке детей.

В ходе профилактической беседы дети активно задавали вопросы, рассказывали о ситуациях, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

 В Приволжском районе сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России совместно с общественниками провели профилактические беседы для детей, гуляющих во дворах районного центра.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов рассказал ребятам о наиболее распространенных причинах дорожных аварий с участием юных пешеходов и напомнил детям правила управления скутером, самокатом и велосипедом, а также наглядно показал условные знаки, которые использует велосипедист при повороте направо, налево, при остановке и объяснил, что знание необходимых правил поможет избежать травм и неприятных ситуаций.

Автоинспектор обратил внимание ребят на «дорожные ловушки», которые могут подстерегать юных пешеходов как на проезжей части, так и во дворах, а также напомнил о необходимости применения световозвращающих элементов.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлия Гаранина напомнила ребятам правила поведения в общественных местах: на улицах, дворах, детских площадках и сказала о том, что детям запрещено в вечернее и ночное время находиться на улицах без сопровождения взрослых.

В завершение встречи организаторы мероприятия раздали детям памятки по соблюдению ПДД и пожелали ребятам веселых и безопасных каникул.

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