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Безопасность в приоритете: в Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске

18 января 2023 12:19
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Безопасность в приоритете: в Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске

В ночь на 19 января православные будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение. 

Безопасность обеспечена в полном объеме, – подчеркнул Первый вице-мэр Владимир Василенко. – Подготовительные мероприятия в части работ городских служб должны быть завершены до 16:00 18 января. С 15:00 начнет разворачиваться МЧС, с 16:00 будут дежурить спасатели, с 18:00 – сотрудники полиции. Кроме того, в шаговой доступности сосредоточат свои силы и средства специалисты областного центра медицины катастроф, прибудет карета скорой медицинской помощи. С представителями Самарской епархии обсудили вопрос, касающийся освящения купели – этот обряд начнется в 20:00, а затем – праздник Крещения.
 
Для удобства жителей и гостей Самары 18 января 2023 года до полуночи продлевается время работы общественного транспорта, а именно проходящих по Волжскому пр-ту автобусов маршрутов № 61 и № 261.

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