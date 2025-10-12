Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей

92

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор в Telegram-канале.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", — отметили в ЦБ.

Новые даты голосования объявят дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.

"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", — подытожил регулятор.