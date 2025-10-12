Я нашел ошибку
"Обсудили с коллегами вопросы реализации комплексной госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», обменялись опытом субъектов ПФО".
Лидия Рогожинская приняла участие в выездном совещании Комитета Госдумы по спорту
Новые даты голосования объявят дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.
Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей
Депутат Нилов: цифровой рубль не коснется пенсионеров.
В Госдуме заверили, что перевода пенсии на цифровой рубль в обязательном порядке не планируется
Оба пожара ликвидированы.
Сегодня лесники боролись с двумя пожарами в Волжском лесничестве 
Также в Самаре работает горячая линия по отоплению. 
В Самаре к отоплению подключили 91 % жилфонда
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +12, +14°С.
13 октября в регионе местами дождь, до +15°С
ФОК будет содержать бассейн на 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортзал, вспомогательные помещения.
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства ФОКа в селе Красный Яр 
Специалисты оценили обстановку и приняли решение бурить новую скважину. Работы продолжались и ночью, и днем без перерывов.
В селе Подстепки восстановлено водоснабжение
12 октября 2025 21:19
92
Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор в Telegram-канале.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", — отметили в ЦБ.

"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", — подытожил регулятор.

 

