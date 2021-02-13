Баба Яга "присела" на скамейку в самарском парке Гагарина

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В Самаре, в парке Гагарина, появилась скульптура Бабы Яги. Сказочный персонаж разместился на одной из скамеек.

Баба Яга оказалась в парке неслучайно: Самара приняла участие в международном арт-проекте BY (Baba Yaga). Такие же скульптуры установили в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, а также в Дубае, Лондоне и Майами.



Все скульптуры выполнены в бронзе. Во всех городах, участвующих в проекте, волшебная старушка сидит на лавке, а местные жители с ней фотографируются. Некоторые самарцы, правда, отметили, что Баба Яга пугает прохожих, особенно детей.

- Сидит на скамейке, огромная, как живая, - написали горожане, передает sova.info.

Фото: Сообщество "Парки Самары" ВКонтакте/sova.info