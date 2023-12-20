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«Ароматы авангарда»: первый в Самаре ольфакторный проект открыт

20 декабря 2023 13:56
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«Ароматы авангарда»: первый в Самаре ольфакторный проект открыт

«ЗИМ Галерея» и Самарский областной художественный музей в партнерстве с самарским брендом «Без повода» расширили границы восприятия авангарда через ароматы. 

Идея проекта «Ароматы авангарда» родилась спонтанно — в процессе создания лимитированной линии подарков для резидентов ЖК «ЗИМ Галерея». Проводниками в арт-эксперименте стали медиаторы Самарского областного художественного музея, а вдохновением — картины из коллекции русского авангарда. Партнер «ЗИМ Галереи» - бренд «Без повода» создал 10 ароматов по мотивам 10 картин. Например, картину «Счетчик» кисти Владислава Стржеминского перевели на ольфакторный язык при помощи аккордов пачули, тикового и сандалового дерева, винтажной кожи, темного мускуса, шафрана и амбры. 

Коллекция русского авангарда из фонда Самарского областного художественного музея— жемчужина собрания музея: эти произведения известны как в России, так и далеко за ее пределами. Кстати, авангард, как направление, был выбран не случайно: конструктивизм, который стал основой проекта «ЗИМ Галерея» вырос в самостоятельное течение именно из русского авангарда.  

Организаторы приглашают послушать ароматы, согласиться или поспорить с авторами, ведь восприятие запахов, как и искусства – индивидуальная история. Проект «Ароматы авангарда» открыт до 31 января при посещении экспозиции «Русское искусство» в Самарском областном художественном музее. 

Создатели готовят продолжение проекта и планируют сделать его более масштабным и полезным для разных сфер культуры. 

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