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Армен Бенян поздравил с днем рождения Почетного гражданина Самарской области Максима Оводенко

11 августа 2022 19:38
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Сегодня Максиму Борисовичу исполнилось 92 года.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и главные врачи Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов  и Самарской медико-санитарной части №5 Кировского района  Ольга Чуйкова навестили Почетного гражданина Самарской области Максима Оводенко и поздравили его с днем рождения.

Сегодня Максиму Борисовичу исполнилось 92 года.

Максим Борисович - легендарный для региона человек,  первый директор Куйбышевского металлургического завода, Почетный гражданин Самары и Самарской области. Армен Бенян регулярно встречается с ветераном, контролирует вопросы медицинского наблюдения, обсуждает актуальные вопросы, а Максим Борисович охотно делится богатым опытом работы, решением проблемных вопросов, примерами выхода из сложных ситуаций.

«Я уверенно могу сказать, что Максим Борисович стал одним из моих наставников: он всегда даст дельный совет, подскажет, как действовать, его энергия , острый ум и мне дают заряд бодрости и пример стойкости духа. Желаем Максиму Борисовичу крепкого здоровья!», - отметил министр.

 

Фото:   минздрав СО

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