Армен Бенян посетил Отрадный с рабочим визитом 

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил городской округ Отрадный с рабочим визитом. Руководитель ведомства совместно с исполняющей обязанности Главы города Оксаной Зеленской, главным врачом больницы Александром Кандрахиным приняли участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, в городской школе 8.



Армен Бенян поздравил первоклассников, учеников старших классов, их родителей и учителей с Днём знаний.



"Знания – это самый главный инструмент человеческой жизни, сохранения жизни на земле, продолжения этой жизни, - отметил министр. - Дети, которые сегодня первый раз пришли в школу, раз и навсегда влились в одну большую семью. У них будут друзья, с которыми они пойдут по жизни, у них будут учителя, которые всю жизнь будут сопровождать их. Ребята, которые сегодня пришли в 10-11 классы, вы уже прошли определенный этап, но тот фундамент, который вам предстоит заложить в эти два года, станет основой для высшего образования. Первое сентября - это своего рода присяга , мы с вами прослушали гимн нашей Родины, важные слова для каждого из нас. Сегодня мы присягаем знаниям, мы присягаем на любовь и уважение друг к другу. И давайте придерживаться этих идеалов всегда. Я поздравляю весь коллектив 8 общеобразовательной школы имени Сергея Петровича Алексеева с праздником знаний, с 1 сентября. Желаю всем успехов!"

Фото: минздрав СО