«Архитектура дипломатии»: молодых самарцев приглашают к участию в творческом конкурсе 

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Главное управление дипломатического корпуса при министерстве иностранных дел Российской Федерации проводит 4 открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии» в международном формате. Тема конкурса этого года «Дипломатия сквозь века», направлена на укрепление диалога между молодежью России и стран зарубежья, создание условий для их профессионального и культурного обмена. 12+

К участию приглашаются профессиональные художники и любители, студенты, учащиеся колледжей, творческих курсов и школ. Возраст конкурсантов от 12 до 35 лет. До 12 мая 2025 года необходимо подать заявку и конкурсную работу на сайте «Объекты культурного наследия» по ссылке https://mansions.updk.ru/projects/arkhitektura-diplomatii/.

Участникам предстоит средствами живописи представить собственное видение дипломатической службы, деятельности внешнеполитических ведомств, результаты деятельности и успехи дипломатов разных стран.

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приветствуется использование в качестве источника творческого поиска:

– событий Великой Отечественной войны и роли дипломатии в послевоенном устройстве в Европе и мире;

– исторических фактов и исторических фигур;

– художественных и других символов, ассоциирующихся с дипломатией и внешней политикой, в том числе в рамках празднуемого в 2025 году 100-летия народной дипломатии;

– упоминаний описанных в литературе, в том числе художественной, событий, связанных с дипломатией, дипломатами и внешней политикой;

– другие темы, связанные с идеей конкурса, на усмотрение участников.

Лауреаты конкурса будут определены в двух номинациях: «Юные художники» (от 12 до 18 лет) и «Молодые художники» (от 18 до 35 лет). В номинации «Юные художники» жюри отберут 5 лучших работ, в номинации «Молодые художники» – 15 работ.

Фото: администрация Самары